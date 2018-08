Blanes acompanya l'acte amb «El Cant dels Ocells»

La commemoració va tenir lloc al passeig de Dintre, davant l'edifici consistorial, i va incloure la lectura del manifest a càrrec de l'alcalde, Mario Ros. L'emotiu acte es va obrir i tancar amb l'acompanyament de peces musicals amb les dues intèrprets blanenques: Cristina Bitlloch al violí i Alba Lupiáñez a la guitarra, que van tocar El Cant dels Ocells i Blowing in the wind.