Els taxistes de Barcelona se sumen als homenatges a les víctimes del 17-A amb una marxa lenta fins a la Rambla

Taxistes de les cinc associacions professionals de l´Àrea Metropolitana de Barcelona s´han sumat aquest dissabte als actes d´homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A. Ho han fet amb una marxa lenta des de la Plaça Urquinaona fins a la Rambla, que ha culminat amb una ofrena floral i parlaments a l´alçada del mosaic de Miró.

Una quarantena de taxis han marxat lentament des del punt d´origen amb cartells que recordaven els noms de les víctimes dels atemptats i d´altres que resaven "Ha passat un any. No tenim por". El portaveu d´Élite Taxi, Tito Álvarez, ha destacat en declaracions a l´ACN "el compromís" dels taxistes i del conjunt de servidors públics en aquell dia negre. "No ho sabem, però les persones tenim quelcom a dins que ens fa reaccionar en aquestes situacions extremes", ha expressat.

Els taxistes de Barcelona s´han afegit a la solidaritat amb les víctimes dels atemptats amb una acció que s´havia de celebrar divendres, coincidint amb l´aniversari dels atacs, però que degut a la pluja que va caure cap al migdia d´ahir van decidir posposar fins avui.

Sense tallar el trànsit, una representació de les cinc associacions professionals del taxi a l´Àrea Metropolitana de Barcelona han circulat en columna des de la Plaça Urquinaona fins arribar al cim de la Rambla. Allà han alentit la marxa i han anat desfilant fins al Pla de l´ós, l´epicentre dels homenatges a les víctimes i punt exacte on es va aturar la furgoneta que va perpetrar l´atemptat.

En la seva marxa, els vehicles portaven cartells que recordaven els noms de les 14 víctimes mortals de Barcelona, així com cartells amb altres consignes solidàries i contra la por. En arribar al mosaic de Miró, dos portaveus dels taxistes han realitzat un parlament en record de les víctimes i contra els atemptats, davant la mirada de desenes de turistes i vianants que a aquella hora observaven l´ofrena floral instal·lada en aquest punt des d´ahir al matí. En acabar, han deixat anar 14 globus grocs i negres –els colors corporatius del taxi de Barcelona- per recordar les persones mortes en l´atemptat.

En declaracions a l´ACN, el portaveu d´Élite Taxi, Tito Álvarez, ha manifestat que ja l´any passat els taxistes van protagonitzar actes de solidaritat amb les víctimes. "Els taxistes vam estar molt compromesos aquell dia i els següents", ha senyalat tot reivindicant "la petita part" que ells representen entre tots els "herois anònims" que van reaccionar i es van implicar i ajudar els damnificats de la manera que van poder.

Concretament, Álvarez recorda com molts companys –i ell mateix- van assistir els conductors atrapats als seus vehicles a les rondes de Barcelona, que estaven col·lapsades degut als controls policials als accessos de la ciutat. "De matinada, trèiem la gent, els nens, dels vehicles i els dúiem a casa amb el taxi, deixant només el conductor. Així vam estar fins a les 8 o 9 del matí", rememora.

"No ho sabem, però les persones tenim quelcom a dins que ens fa reaccionar en situacions extremes, i aquell dia es va demostrar. També és cert que després quan passa tot et ve una baixada, comences a plorar i et venen molts records; però així és la vida", assumeix el taxista.

Álvarez reclama el retorn a la vida normal com el millor antídot contra el terror. "Després de l'acte d'avui farem allò que els terroristes no volen que fem, que és viure amb tranquil·litat i seguir la vida amb normalitat".