Fotografies, llàgrimes i abraçades a la Rambla, un any després

Silenci i aplaudiments: l'ofrena floral a la Rambla de Barcelona va cedir tot el protagonisme a les víctimes dels atemptats terroristes d'agost de l'any passat; els familiars i amics de l'enginyer italià de 25 anys que va perdre la vida a mans dels terroristes, Luca Russo, van col·locar una fotografia en memòria de la víctima a l'alçada del mosaic obra de Joan Miró. Fins al Pla de l'Os també s'hi va atansar una delegació política, que encapçalaven el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la delega del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.



Respecte

L'ofrena va estar marcada pel respecte i per l'emoció. Molts dels familiars no van poder reprimir les llàgrimes en apropar-se al mosaic. Allà va acabar el sinistre viatge en furgoneta del terrorista gihadista Younes Abouyaaquob, que va recórrer l'emblemàtic passeig barceloní a tota velocitat i amb la intenció de provocar el màxim de morts possible. Centenars de persones van sortir al carrer per donar escalf a les famílies colpejades pel terrorisme ara fa un any. Algunes duien pancartes amb el lema «Pau» inscrit.

A la tarda, la pluja va fer acte de presència a la Ciutat Comtal, però el mal temps no va dissuadir la gent d'acudir fins a la Rambla per prosseguir amb les ofrenes florals en record a les víctimes; ofrenes, en aquest cas, anònimes però no menys sentides que les que van tenir lloc en el marc dels actes de caire més institucional.

A Madrid, l'alcalde en funcions, Nacho Murgui, va convocar un minut de silenci davant l'Ajuntament en solidaritat amb Barcelona i en record a les víctimes dels atemptats. Van fer el mateix al Govern autonòmic, on el vicepresident de la Comunitat, Pedro Rollán, també va presidir un minut de silenci en homenatge a les víctimes dels terroristes.