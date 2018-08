Marlaska destaca que les forces de seguretat van actuar coordinades

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir ahir que «no hi va haver errors de coordinació» entre Mossos, Policia i Guàrdia Civil el 17A, però s'ha preguntat per què els que van vendre als terroristes els precursors dels explosius –acetona o aigua oxigenada– no van informar les forces de seguretat.

En una entrevista amb la Cadena Ser, abans de participar en l'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils i després d'escoltar que algun comerciant reconeix que es va sorprendre en vendre grans quantitats d'acetona o aigua oxigenada –amb les quals es poden fabricar explosius–, ha considerat que dir això a posteriori és una falta de solidaritat. Grande-Marlaska va apuntar que s'han adoptat mesures per a un control «exhaustiu i efectiu» del comerç d'aquestes substàncies, però ha insistit que si els venedors es van sorprendre «era perquè sabien que tenien una obligació de comunicar"», independentment de les circumstàncies burocràtiques. Des de 2013 la Policia Nacional ha detingut 274 persones per la seva vinculació amb el terrorisme gihadista, en una lluita que, segons els seus experts, cal afrontar de forma global i no unilateralment des d'un cos si es vol que el resultat sigui satisfactori. La Policia Nacional manté les seves línies de treball amb operacions contínues. De fet, porta a terme cada any entre el 70 i el 80 per cent de totes les operacions contra el terrorisme gihadista.