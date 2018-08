Polèmica per una pancarta contra el Rei

Un dels moments de polèmica de l'acte institucional d'ahir en honor a les víctimes dels atemptats es va viure arran de la pancarta que un grup d'independentistes va penjar dijous al vespre a la plaça Catalunya amb la imatge del Rei invertida i on es podia llegir amb anglès: «El Rei espanyol no és benvingut als Països Catalans».

A primera hora del matí d'ahir, els Mossos d'Esquadra van comparèixer al lloc on es va penjar la pancarta, i van marxar sense despenjar-la, al·legant que «la competència per instar a la retirada de la pancarta era de l'Ajuntament de Barcelona», i que en aquest cas la seva col·locació no suposava cap risc pels béns ni per les persones. El regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona va ser una de les veus més crítiques contra la pancarta, i va exigir a l'alcaldessa Ada Colau que fes complir les ordenances.

Finalment van ser els mateixos activistes que van acabar despenjant la pancarta un cop finalitzats els actes d'homenatge, donant per tancada la polèmica.