Ripoll fa cinc minuts de silenci per les víctimes

Fins a un centenar de persones es van reunir a les dotze del migdia davant de l'ajuntament de Ripoll per fer cinc minuts de silenci en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Tot i així, en l'acte no hi havia cap regidor ja que estaven tots convidats als actes que es feien a Barcelona.

Els assistents eren veïns del municipi i també treballadors de l'Ajuntament. A més, durant tot aquest divendres, les banderes de l'ajuntament de Ripoll onejaven a mig pal en senyal de dol. Més enllà dels assistents que van acudir el migdia a la plaça de davant de l'ajuntament de Ripoll, des del consistori també van organitzar autocars per anar als actes de la capital catalana durant el matí d'aquest divendres.

Quan faltaven pocs minuts per les dotze del migdia la gent es va anar aplegant tímidament al davant de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll. Ho van fer lentament i en silenci, recordant els fets d'ara fa un any. També ho van fer encara commoguts pels actes del dimecres sobre la convivència per tancar una ferida oberta l'any passat. Amb el so de les campanes que van marcar les dotze en punt, el silenci va regnar a la plaça del davant de l'ajuntament amb la mirada fixada a la façana del consistori, on des de primera hora del matí onegaven les banderes a mig pal, en senyal de dol. Una mostra més de solidaritat cap a les víctimes. Una vegada es van acabar els cinc minuts, la localitat va tornar a la normalitat. Els treballadors van entrar novament a l'edifici consistorial, mentre els veïns també abandonaven la plaça ràpidament.