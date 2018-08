Tensió entre Torra i García Albiol a Cambrils

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder del PP català, Xavier García Albiol, han mantingut un breu però tens diàleg aquest dissabte a Cambrils durant la salutació de les autoritats en l´acte d´homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A. Després que Albiol critiqués a primera hora del matí a través de Twitter el discurs pronunciat ahir per Torra des de la presó de Lledoners, tots dos han mantingut una conversa que ha anat més enllà de la salutació protocol·lària. Posteriorment, Torra ha considerat en una entrevista al canal 3/24 que García Albiol no l´hauria d´haver "interpel·lat" en aquests moments "de recolliment i d´acompanyar les víctimes". La versió d´Albiol és que el president hauria "perdut les formes" quan ell li ha traslladat en persona la crítica pel seu discurs d´ahir "atacant l´Estat".

El president Torra ha censurat que el president del PP català, Xavier GarcíaAlbiol, l´hagi interpel·lat avui a Twitter, "en un moment de recolliment i d´acompanyar les víctimes". La piulada del popular explicaria l´escena viscuda entre els dos polítics abans de començar l´acte d´homenatge a les víctimes celebrat avui a Cambrils. Torra i Albiol han mantingut un breu i aparentment tens diàleg durant la salutació de les autoritats, que ha allargat més de l´habitual l´acte protocol·lari. Més tard, Torra ha afirmat que no té "res a respondre al senyor García Albiol", en referència a la piulada del popular, però sí que li ha retret que l´hagi "interpel·lat" precisament avui. "Crec que no era el moment. Un moment de recolliment, de silenci i d´acompanyar les víctimes", ha considerat. Albiol ha explicat que, en saludar Torra, li ha retret les declaracions de divendres al vespre a l'acte de Lledoners, en què el president del Govern va afirmar que s'havia "d'atacar aquest estat espanyol injust".

El popular ha afirmat que li ha dit que les declaracions i la manera com havia actuat eren inadmissibles i ha assegurat que Torra "ha perdut les formes" i li ha respost que el que és inadmissible és l'actitud del PP. Aleshores, Albiol li ha tornar a recordar les declaracions i ha estat en aquest moment quan, segons el president del PP a Catalunya, Torra ha marxat "dient no sé què".La pancarta era "segura"En un altre ordre de coses, el president de la Generalitat ha assegurat que la polèmica pancarta penjada a la Plaça de Catalunya durant l´acte d´homenatge a les víctimes del 17-A "era segura".

Torra ha discrepat així de la delegació del govern espanyol i del requeriment que van fer arribar als Mossos d´Esquadra perquè la despengessin, en considerar que podia generar "problemes de seguretat".El president ha exposat que els Mossos "van comprovar que la pancarta garantia tota la seguretat" i ha mostrat el seu convenciment que "era segura i per això havia de ser allà". Més enllà d´això, Torra ha defensat "la importància de la llibertat d´expressió en tots els moments". Quant a la seva salutació amb el Rei, el president ha revelat que el monarca es va limitar a fer-li una encaixada de mans a ell i a la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, a qui Torra va presentar com "la dona d´un pres polític". "Ens va donar la mà als dos; no va fer cap comentari", ha detallat.

D´altra banda, Torra s´ha ofert a les víctimes i els seus familiars per ajudar-les en allò que necessitin. El president ha senyalat que si "algunes no s´han sentit prou ben ateses" es poden posar en contacte amb ell personalment. "Això ho hem d´arreglar", ha declarat Torra.