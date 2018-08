Torra acudeix amb la dona de Quim Forn i la presenta al Rei

L´exconseller empresonat preventivament per ordre del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Quim Forn, que està acusat de rebel·lió i malversació, va demanar explícitament, uns dies abans que, ahir, se celebressin els actes d´homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A, que no se li concedís cap protagonisme perquè aquest corresponia, específicament, a les víctimes i als seus familiars. Això no obstant, en la comitiva d´autoritats hi havia la seva esposa, Laura Masvidal, al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, que no es va estar de presentar-la al rei Felip VI i al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El gest de Torra va provocar cert rebombori; en acabat dels actes, el president català va declarar a l´emissora Rac1 que el Rei no li va dir res després que li fos presentada la dona de Forn. Més: segons Torra, «alguns dels altres membres de la comitiva abaixaven els ulls». La presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, va ser una de les autoritats que va saludar Laura Masvidal; «ho sento», li va dir la política, unes paraules que van enregistrar les càmeres de TV3. Quim Torra va assenyalar que els actes d´ahir havien «d´anar per aquí, a la catalana manera, sense buscar fotos» i va considerar «encertat» el «to de recolliment i d´acompanyament de les famílies» de les víctimes. A l´americana, el president català hi duia enganxada una xapa amb el rostre de Quim Forn, que era conseller d´Interior quan es ve perpetrar la massacre de la Rambla. La portava per «simbolitzar la indecència que representa que tinguem presos polítics a les presons», va argumentar el president de la Generalitat.