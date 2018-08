Abatut un home en intentar accedir una comissaria dels Mossos de Cornellà al crit d'«Al·là és gran»

Un home que portava una arma blanca ha estat abatut aquest matí en intentar accedir a la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) amb un ganivet a la mà i al crit d'"Al·là és gran", segons fonts policials.



Els fets han ocorregut a les 05.52 hores d'aquest matí i l'home en entrar en la comissaria ha cridat "Al·là és gran" (Allahu Akbar) amb un ganivet a la mà i l'agent responsable de l'accés a la comissaria en aquell moment ha disparat.





Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2018

Previsió de registrar la casa de l'home abatut

L'agressor és, assenyalen les fonts, un veí de Cornellà de Llobregat i comptava amb un NIE espanyol, encara que és natural d'La sala de comandament dels Mossos d'Esquadra ha avisat del que ha passat tan a la resta de comissaries de la policia autonòmica catalana com la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat.Els Mossos d'Esquadra tenen previstde Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) on vivia l'home que avui ha estat abatut. Efectius del Grup d'Intervencions Especials (GEI) i de l'àrea d'Informació dels Mossos d'Esquadra intervindran en l'escorcoll del domicili de l'home abatut a la recerca de pistes per conèixer el motiu del seu atac.