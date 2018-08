Cau a Màlaga una banda procedent de Catalunya que robava droga a narcos

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal especialitzada en robatoris amb armes de foc a narcotraficants del Camp de Gibraltar, amb la detenció a Estepona (Màlaga) de tres homes de 32, 34 i 44 anys. Els tres components d'aquest grup, ja a la presó, s'havien desplaçat des de Catalunya fins a la província de Màlaga per robar droga a grups de narcotraficants establerts a la zona del Camp de Gibraltar.

En l'anomenada operació Europa s'ha arrestat aquests tres individus com a presumptes responsables de delictes de tinença il·lícita d'armes, robatori amb violència o intimidació i associació il·lícita. El grup utilitzava en els seus assalts tota mena de material policial i uniformes per fer-se passar per agents de l'autoritat, a més d'usar armes de foc per intimidar les víctimes, a les quals també subjectaven amb cinta americana o brides.

La xarxa es traslladava des de Catalunya fins a la zona del Camp de Gibraltar, on es feien passar per agents de l'autoritat per accedir a l'interior dels habitatges i naus de suposats narcotraficants per robar-los la droga.

Els agents han intervingut les eines utilitzades en aquests assalts, com una furgoneta que carregava tots els materials per als robatoris, a més de tres armilles reflectores i dos jerseis d'uniforme de la Guàrdia Civil, un dispositiu lluminós prioritari, un inhibidor de freqüència, un paquet de brides i prismàtics, de la mateixa forma que dues pistoles amb carregadors i munició.