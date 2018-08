Els Mossos asseguren que l'atac a la comissaria és un acte terrorista "aïllat"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dilluns que l'atac terrorista a la comissària dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat ha estat un "fet aïllat" d'una persona en concret, que tenia per objectiu atacar a la policia i que l'individu ha estat neutralitzat. Després de l'escorcoll que s'ha fet a l'habitatge del presumpte autor dels fets, el cos policial ha confirmat que no s'hi ha trobat ni explosius ni armes. El comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Rafel Comes, ha concretat que no s'han produït detencions i que l'atacant ha estat identificat plenament a nivell estatal. Tot i això, Comes ha concretat que fins d'aquí a diversos dies no es podrà concloure el procés d'identificació fins a contrastar els antecedents i l'ADN amb una base de dades del conjunt de policies europees.

Després de la reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista que s'ha celebrat aquest dilluns a la seu de la consellera d'Interior amb la presència del president Torra, Buch ha fet una crida a tots els agents de policia del país a vetllar per la seva autoprotecció i a "estar pendents" perquè que no es repeteixi un acte com el que s'ha produït a Cornellà de Llobregat.

En aquest sentit, el cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comissari Miquel Esquis, ha considerat que és "oportú" que els agents incrementin les mesures d'autoprotecció. Així, ha declarat que cal que els agents "donin especial atenció" a les mesures descrites a l'alerta 4 antiterrorista vigent a tot l'Estat.

Durant la roda de premsa, el conseller ha evitat respondre diverses qüestions en tractar-se d'un assumpte sota secret de sumari investigat per l'Audiència Nacional. Els Mossos s'han mostrat confiats en què l'anàlisi de la informació que s'ha obtingut de l'escorcoll d'aquest dilluns a l'habitatge de l'atacant permeti aclarir els fets i la seva motivació. Segons el comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Rafel Comes, aquest procés d'anàlisi per part dels investigadors del cos, no serà fàcil i portarà temps perquè caldrà desxifrar, per exemple, continguts informàtics.

En aquest sentit, el comissari Miquel Esquius, ha confirmat que tant a la zona de la recepció de la comissaria de Cornellà com en el perímetre de l'edifici hi ha instal·lades càmeres de vigilància.

Una actuació policial "proporcionada"

Davant la pregunta de si s'hagués pogut utilitzar una pistola taser enlloc d'abatre mortalment a l'atacant, Esquius ha constatat que l'actuació policial ha estat "proporcionada". Tot i apuntar que aquesta eina encara no ha arribat en moltes comissaries del país – i tampoc ho ha fet a la de Cornellà –Esquius ha manifestat que l'arma taser no està pensada per resoldre una situació com la que s'ha viscut aquest dilluns.

Per la seva banda, Comes ha apuntat que continuen tractant l'assumpte com un atac terrorista tot i que no ha concretat si hi ha nous indicis. El comissari també ha declinat comentar el contingut de les declaracions que s'han pres aquest dilluns ni fer públics els testimonis.

Cap organització reivindica l'atac

El comissari sí que ha detallat que consideren que es tracta d'un fet aïllat pel tipus d'atac que ha estat, perquè no s'ha produït cap rèplica i pel contingut de la investigació que s'està desenvolupant. Preguntat pels periodistes, Comes ha apuntat que no tenen coneixement que cap organització hagi reivindicat l'atac.

Reunió extraordinària del CITCO

D'altra banda, Comes ha detallat que aquest dimarts els Mossos participaran a Madrid d'una reunió extraordinària del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) que avaluarà tota la informació de la qual es disposa.