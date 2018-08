El jutge encarrega proves de balística i ordena confiscar la pistola de la mossa

La jutge de guàrdia de Cornellà (Baix Llobregat) ha encarregat proves de balística i ha ordenat la confiscació de l'arma amb la qual aquest matí una mossa d'esquadra ha abatut un home que amenaçava amb agredir-la amb un ganivet, mentre invocava a Al·là.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Cornellà, que estava de guàrdia aquest matí, ha ordenat les primeres diligències per aclarir el que ha passat, encara que serà l'Audiència Nacional qui assumeixi la investigació davant les sospites que el mort pretenia perpetrar un atac terrorista.

Els Mossos d'Esquadra han anunciat que, de moment, tracten l'incident com un atac terrorista i mantenen que el mort es va abalançar amb "voluntat clarament homicida" contra l'agent que es trobava a la recepció de la comissaria, esgrimint un ganivet de grans dimensions i invocant Al·là, entre d'altres paraules inintel·ligibles.

La jutge de guàrdia ha ordenat confiscar l'arma de l'agent, amb el propòsit d'examinar-la, i ha encarregat a la policia un informe de balística per descobrir amb exactitud les circumstàncies en que l'atacant ha estat tirotejat, la distància a la qual es trobava i el nombre de trets rebuts.

També com a mesura de protecció, la jutge ha ordenat acordonar l'edifici on residia l'atacant i ha comminat als veïns a abandonar els seus habitatges per poder inspeccionar l'immoble amb seguretat, davant el temor que hi pogués haver explosius al seu interior.

La jutge de Cornellà ha formalitzat a més l'aixecament del cadàver de l'atacant, a l'interior de la comissaria dels Mossos d'Esquadra on ha mort.

La magistrada ha posat els fets en coneixement del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que dirigirà la investigació i adoptarà les diligències que cregui oportunes en el marc de la causa.