L'Ajuntament de Cornellà assegura que l'atac als Mossos és un fet «aïllat» que no afecta la convivència

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat assegura que l'atac terrorista d'aquest dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, que ha acabat amb l'assaltant abatut per la policia, és "un fet aïllat" que "en cap cas afecta la convivència ni posa en risc la normalitat de la ciutat".

En aquest sentit, el consistori ha emès un comunicat per enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i demana que no es treguin conclusions fins que no hi hagi un resultat "concloent" de la investigació. El consistori també ha lamentat els fets, mostra la màxima confiança en l'actuació policial i posa tots els recursos municipals a disposició dels investigadors.