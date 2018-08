L'atacant de Cornellà feia anys que vivia a Espanya i no consta que tingués antecedents policials

L'home que ha atacat aquest dilluns als agents d'una comissaria a Cornellà de Llobregat (Barcelona) "feia anys que vivia a Espanya" i els Mossos no tenen constància de moment que tingués antecedents policials.

En roda de premsa, el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos, Rafel Comes, ha afirmat que es tracta d'un veí de Cornellà i que no consten antecedents a partir de la documentació que duia al damunt.

"Només podem dir que no ens consten antecedents policials", però ha afegit que s'estan fent les gestions tant a nivell estatal com internacional per identificar l'home a través de les seves empremtes.