Els Mossos tracten l'atac a la comissaria de Cornellà com un atemptat terrorista

El comissari superior dels Mossos d'Esquadra, Rafel Comes, ha explicat que s'està tractant l'atac a la comissaria dels Mossos de Cornellà com un "atemptat terrorista". En roda de premsa des de la mateixa comissaria atacada, Comes ha assegurat que l'home, veí de Cornellà, ha entrat amb "voluntat clarament homicida i predeterminada" de matar una agent dels Mossos i que s'ha "abraonat amb un ganivet de dimensions considerables". La policia catalana ha convocat aquesta tarda un gabinet de coordinació antiterrorista per "prendre les mesures que s'escaiguin" però de moment, ja ha demanat a totes les policies del país que augmentin les mesures de protecció dels agents.