Buch considera que l'atac a la comissaria de Cornellà és un atemptat terrorista aïllat

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmat aquest dilluns que l'atac a una comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) es considera, amb "la informació que hi ha ara", un atemptat terrorista aïllat.

Buch ha parlat textualment en roda de premsa d'atac terrorista i de fet aïllat, insistint que és una valoració amb les dades que es disposa fins a aquest dilluns a la tarda.

El comissari superior dels Mossos Rafael Comes ha afegit que no hi ha cap detingut ara com ara.