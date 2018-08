Cartells contra el turisme que animen a fer «balconing»

Cartells amb el lema «Balconing is fun» han aparegut els darrers dies a Barcelona amb un missatge que anima els turistes a precipitar-se pel balcó com a mesura per evitar la gentrificació. «Estimat turista, sabies que el «balconing» prevé la gentrificació; millora la qualitat de vida dels veïns; redueix el risc de patir malalties cardíaques i és molt divertit?», diuen els cartells que s'han penjat a diversos punts de la capital catalana, com el barri de Vallcarca, prop del Parc Güell.

L'Ajuntament de Barcelona ha expressat el seu rebuig al missatge dels cartells i ha assegurat que els serveis de neteja els retiraran.