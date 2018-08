Frustren un atemptat en una comissaria dels Mossos a Cornellà

Un home va ser abatut ahir de matinada després que accedís a l'interior d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cornellà de Llobregat armat amb un ganivet «de dimensions considerables» cridant «Allahu Akbar» (Al·là es gran) i s'abalancés sobre una agent per intentar agredir-la. La Policia està investigant el succés com un «atemptat terrorista», tot i que la dona de l'atacant va declarar que l'home s'havia intentat suicidar en diverses ocasions.

Concretament, segons la SER el presumpte terrorista s'havia intentat suicidar diverses vegades per la seva condició d'homosexual i la vergonya de ser reconegut com a tal pel col·lectiu musulmà. La dona de l'individu va explicar que fa un any va descobrir que era homosexual i des d'aleshores la relació es va anar refredant fins que van decidir començar els tràmits per divorciar-se.

L'individu, que vivia a dos carrers de la comissaria, es va dirigir a la mateixa poc abans de les sis del matí, va picar al timbre i va demanar de manera insistent accedir perquè volia fer una consulta. L'agent que es trobava a recepció el va obrir i, amb una «clara voluntat homicida», l'home la va intentar agredir amb un gran ganivet mentre esmentava Al·là i pronunciava «paraules inintel·ligibles». «Amb la finalitat d'evitar danys a la seva integritat física i salvar la seva vida, va fer ús de l'arma, provocant la mort de l'individu», va detallar el comissari.

Els Mossos d'Esquadra treballen de moment amb la hipòtesi que l'atac sigui un «atemptat terrorista». «Des del nostre punt de vista aquests fets són tractats com un atemptat terrorista», va anunciar el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos, Rafel Comes. El comissari Comes va desmentir que fins al moment hi hagi cap vinculació entre l'home abatut i la cèl·lula de Ripoll. El sospitós es deia Abdelouhab Taib, tenia 29 anys i era d'orígen algerià, amb NIE espanyol i no tenia antecedents penals.

El suposat terrorista no es relacionava molt amb el veïnat, encara que el seu tracte era «amable i cordial». Vivia al barri de la Gavarra des de feia uns dos anys. Ella era més coneguda que ell al barri i quan van començar a sortir, la dona es va convertir a l'Islam. Des de llavors, es cobria el cap amb mocador, la qual cosa havia causat «sorpresa» entre alguns veïns. La policia va escorcollar la casa de l'atacant i va extreure diverses bosses que seran analitzades. Els veïns, que havien sigut desallotjats per motius de seguretat, van poder tornar a l'edifici cap a les set de la tarda. El jutge de guàrdia de Cornellà va encarregar proves de balística i va ordenar la confiscació de l'arma de l'agent per descobrir les circumstàncies en què l'atacant va ser tirotejat. L'Audiència Nacional serà qui dirigirà la investigació dels fets.

Els Mossos d'Esquadra van sol·licitar a les policies locals i als cossos de seguretat de l'Estat que extremin les mesures d'autoprotecció almenys fins que els motius de l'atac s'esclareixin. El portaveu del sindicat majoritari en els Mossos, Valentí Anadón, va advertir que les mesures de seguretat dels edificis policials «no són adequades». Segons Anadón, a Cornellà es va evitar ahir una «tragèdia» gràcies a la «reacció professional» de l'agent. «S'ha neutralitzat una greu amenaça», va dir el portaveu del sindicat. Arrel de l'incident, el Ministeri d'Interior, aconsellat pels experts en lluita antiterrorista, ha decidit mantenir el nivell 4 reforçat d'alarma. A més, ha activat un protocol de mesures d'autoprotecció complementàries per als membres de cossos de seguretat. Anadón va recordar que el nivell d'alerta antiterrorista de 4 sobre 5 «és molt elevat».

Des dels atemptats de l'11-M a Madrid de 2004, les forces de seguretat han detingut a Espanya 770 persones i unes altres 102 en operacions a altres països. Sense baixar la guàrdia en tot aquest temps, el focus ara se centra en els retornats de zones de conflicte i, sobretot, en els homegrown o radicalitzats a casa.

A les sis de la tarda es va organitzar una reunió entre el Gabinet de Coordinació Antiterrorista i el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. El Gabinet de Coordinació sol reunir-se periòdicament per analitzar l'amenaça d'atemptats a Catalunya, però a causa de l'atac d'ahir al matí a la comissaria de Cornellà es va comptar de forma especial amb la seva presència. També hi havia el director dels Mossos, Joan Andreu Martínez, i el comissari en cap, Miquel Esquius.

Buch va reiterar que, amb la informació que tenen, es tracta d'un «fet aïllat amb la policia com a objectiu, però ja ha sigut neutralitzat». Per la seva part, el comissari Comes va confirmar que «no hi ha cap detingut i que s'ha confirmat la identitat de l'home abatut a través de les empremtes dactilars. «Un cop més, expresso el meu ple suport als Mossos per la seva feina, dedicada a la seguretat de tots», va afirmar Quim Torra.

En la mateixa línia, l'Ajuntament de Cornellà va voler transmetre un missatge de tranquil·litat i va qualificar de «fet aïllat» l'atac a la comissaria, un incident, va dir, que «en cap cas afecta la convivència ni posa en risc la normalitat». Per la seva part, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va voler agrair la feina dels que «posen en risc la seva vida per la democràcia».