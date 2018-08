Arrimadas acusa Torra d'utilitzar els Mossos com a «policia política»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimdas, va acusar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, d'intentar utilitzar els Mossos d'Esquadra com una «policia política» per identificar persones que treuen llaços grocs.



«Torra vol utilitzar els Mossos d'Esquadra com a policia política. Estic convençuda que no ho aconseguirà, però ho vol fer», va advertir en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press.



Per a Arrimadas, l'ús polític de la policia catalana es demostra en el fet que els Mossos identifiquin les persones que treuen llaços grocs i pengen banderes espanyoles, però no a les que pengen aquests símbols.



Així, va preguntar quin és el criteri pel qual els Mossos identifiquen aquestes persones i ha sostingut que és «un criteri absolutament polític».



Per això, va explicar que Cs ha demanat la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, i va assegurar que defensaran «el dret de la gent a tenir un espai públic de tots». Així mateix, va alertar que Torra pretén «utilitzar la policia per a les seves finalitats, per callar el constitucionalisme a Catalunya», i que, al seu judici, quan va dir que cal atacar l'Estat també significa que vol atacar els catalans no independentistes.



Arrimadas va assenyalar que penjar llaços grocs a l'espai públic «pot ser una infracció administrativa» i va demanar que els ajuntaments actuïn per retirar-los.



Per la seva banda, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va advertir a Arrimadas, que demanar que es «desobeeixi la policia és una irresponsabilitat». «Els Mossos són la segona institució millor valorada pels catalans (segons la primera onada del CEO 2018). Senyora Arrimadas, respecti aquesta institució i no posi en dubte la seva professionalitat i neutralitat», va expressar en una anotació en el seu compte de Twitter recollida per Europa Press.



«Demanar que es desobeeixi la policia és una absoluta irresponsabilitat», va afegir el conseller d'Interior del Govern de Quim Torra.



«Amenaça de Torra»

Continua la impunitat feixista.

Condemnem l´atac contra la Seu del Districte de Sant Andreu que ha acabat amb el llaç groc en solidaritat amb els presos i preses polítiques arrencat.

El fruit de les crides de @CiutadansCs a reprimir la solidaritat: nazis executant el mandat. pic.twitter.com/nW6VS3bdbt — CUP Capgirem Barcelona ? (@CUPBarcelona) 20 de agosto de 2018

PP i Cs van intensificar ahir la seva pressió cap al Govern de Pedro Sánchez perquè actuï davant «l'amenaça» del president Quim Torra «d'atacar l'Estat» activant eventualment de nou el 155, mentre prossegueix la polèmica sobre l'exhibició de símbols independentistes als espais públics.La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, va oferir ahir la majoria absoluta del seu partit al Senat per a una «possible activació del 155» davant «qualsevol tipus de vulneració», i va advertir a Sánchez que els polítics independentistes «són insaciables»: «Totes les amenaces -dels sobiranistes- s 'han complert», va alertar.Arrimadas, va demanar de nou a l'Executiu que enviï un requeriment formal a Torra «exigint-li el seu compromís i acatament» a l'ordre constitucional.Si prossegueix la «inacció» del Govern davant «l'amenaça» de Torra, va precisar Arrimadas, Ciutadans demanarà la reactivació de l'article 155 de la Constitució.L'Ajuntament de Barcelona reposarà pròximament el llaç groc que uns desconeguts van retirar del balcó de la seu del districte de Sant Andreu, van informar a Efe fonts municipals.Uns desconeguts van despenjar el llaç, segons va informar la formació independentista i anticapitalista de la CUP, que va denunciar la desaparició d'aquest símbol de solidaritat amb els independentistes presos. Fonts del consistori van recordar que el llaç es va col·locar per un acord adoptat per la junta de portaveus del districte, pel que consideren «legítim» que es procedeixi a la seva restitució.