La CUP demana explicacions per les «execucions extrajudicials»

El diputat de la CUP, Carles Riera, va lamentar ahir que l'incident a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cornellà de Llobregat hagi acabat amb la mort de l'atacant i es va mostrar preocupat pel fet que es «normalitzin» les «execucions extrajudicials». El cupaire va assegurar que els agents «s'han de cenyir a posar els individus a disposició judicial» i aplicar les mesures possibles perquè sigui així, una qüestió que «no està clar que fos així el 17-A i a Cornellà».

Per altra banda, una de les reaccions destacades va ser la del ministre d'interior d'Itàlia, Matteo Salvini, que va considerar l'atac com «un altre bell exemple d'integració». Així, amb sarcasme, el ministre tornava a demostrar la seva «animadversió per la immigració».

En la mateixa línia crítica, el president del PP, Pablo Casado, va exigir ahir «responsabilitat» per prevenir la radicalització que porta al terrorisme gihadista i va advertir que qui vulgui venir a Espanya no pot tenir una activitat o credo que vagi «contra altres persones» o contra la seva seguretat.

En la seva intervenció davant la Junta Directiva Regional del PP de Melilla, Casado va indicar que, encara que Espanya és un «país plural i obert, no admet que hi hagi centres on es radicalitzin», és necessari que qui vingui tingui «una escala de valors i respecte als drets humans i a la legislació».