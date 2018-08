L'home abatut a Cornellà va escriure una carta de comiat on demana ajuda a Al·là

L'home algerià abatut dilluns per una mossa d'esquadra després d'un atac en una comissaria de Cornellà va escriure una carta de comiat a la qual ha tingut accés i ha fet pública la Cadena SER. Es tracta d'un text d'amb prou feines set línies, escrit a mà, en àrab, ple d'incorreccions, en el qual Abdelouhab Taib ora a Al·là, segons interpreten els investigadors. Són frases de caràcter religiós en les quals apel·la al coneixement la grandesa del seu Déu perquè l'ajudi i li doni la seva benedicció «per allò que en breu farà».

Aquesta carta surt a la llum després de les declaracions de la seva esposa a la policia ahir a la tarda. La dona va explicar que Abdelouahab li havia confessat feia un any que era homosexual i que a causa d'aquesta revelació havia començat el seu procés de separació. L'esposa va afegir que sospitava que el que perseguia el fins llavors «terrorista» era en realitat suïcidar-se, mogut a la vegada per la por del rebuig que podia comportar la seva orientació sexual dins de la comunitat musulmana. Aquest gir inesperat suposava possibles canvis en el relat del succés.

La primera traducció dels investigadors assenyala que a la cartà diu el següent: «Oh Déu, et demano clemència de la teva saviesa i demano clemència del teu poder i suplico a la teva gran generositat ja que ets el més poderós i jo el que menys, ja que tu ets el savi i jo el que menys i tu saps més enllà oh Déu si saps que en aquest asumpte hi ha (...) el bé per mi i per la meva religió i la meva subsistència i tot el relacionat amb mi i amb el que has predestinat per a mi, facilita-ho i beneeix-ho per mi oh Déu si saps que aquest assumpte (..) va en contra de la meva religió i de la meva subsistència allunyat de mi i fes que el meu destí sigui bo i fes que ho accepti».

Aquesta carta ja consta en el sumari que instrueix l'Audiència Nacional. A més, va deixar un missatge SMS a la sev dona en el qual anunciava: «Me'n vaig insha'*Allah (si Déu vol), al gran lloc que està a dalt». Fonts de la Fiscalia en l'Audiència Nacional resten importància a aquesta carta-oració per no ser rellevant per a la recerca mentre consideren molt significatiu l'SMS enviat, on s'anuncia que morirà. Altres veus que analitzen aquesta carta són la del portaveu del sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, Valentín Anadón.

Ell va explicar que la carta de l'home abatut és un punt que es repeteix en aquests tipus d'atacs perquè «necessàriament han de deixar constància de què faran». Sobre el fet que es volgués suïcidar, va reflexionar que els atemptats gihadistes sempre ho predeterminen: «Això en reafirma la teoria, perquè l'Islam prohibeix el suïcidi, però busca el martiri, morir en combat, i per això s'ha de morir». Per al portaveu, que una de les motivacions de l'atac fos l'homosexualitat de l'atacant, pot respondre al fet que volia «redimir-se enduent-se per davant com més policies millor».



Una actuació «proporcionada»

La família de l'atacant abatut estudia denunciar la policia catalana en considerar que la seva actuació «no s'ajusta a dret», segons va confirmar el seu advocat, David Martínez. Segons el lletrat, tant la família com l'exdona estan d'acord en què s'investigui l'actuació policial després de descartar «completament» que Taib pretengués cometre un atemptat terrorista. A casa seva no es va localitzar en aparença cap material vinculat amb la gihad. Per la seva part, el director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, va considerar ahir que l'agent que va abatre l'atacant de la comissaria de Cornellà va actuar de manera «proporcionada, adequada, congruent amb la situació d'extrema gravetat amb la qual es va trobar». En roda de premsa, va lamentar que els fets acabessin amb la vida de l'assaltant però va defensar la ràpida reacció d'ella i el suport del sergent que tenia a prop. Anadón va defensar ahir l'actuació de l'agent, perquè «li va comunicar deu vegades que deposés la seva actitud i llancés l'arma que duia», un ganivet amb què volia atacar.