Oculta la mort del seu germà per poder seguir cobrant la seva pensió

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 68 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Andreu, per ocultar la mort del seu germà i així poder cobrar la seva pensió. L'avís el va donar un veí que va alertar la policia catalana sobre la presència d'un home mort des de feia setmanes en un domicili. Una patrulla s'hi va adreçar i en preguntar sobre el parador del seu germà, el detingut els va respondre que ja no vivia allà i que desconeixia on era. La forta pudor que sortia del pis, però, va fer sospitar els agents i en accedir al seu interior van descobrir el cadàver momificat de l'home, tapat amb uns llençols. El detingut va explicar que el seu germà havia mort la mes de març de manera accidental i que no tenia cap altre recurs econòmic que la seva pensió.

Els agents van comprovar que el cadàver no presentava cap signe de violència tot i que caldrà esperar al resultat de l´autòpsia.

El detingut està acusat dels presumptes delictes d'estafa, missió del deure de socors i estafa bancària. El detingut passarà a disposició judicial durant les properes hores.