Polèmica a les xarxes per un restaurant català que ofereix "Guàrdia Civil a la brasa"

El restaurant Nova Font Blanca de Balaguer (Lleida) ofereix en la seva carta d'esmorzars i menú plats com "Guàrdia Civil andalús a la brasa" o "Mans de jutges i fiscals del Constitucional fets a baixa temperatura i acabats a la brasa de carbó".

El restaurant, situat al polígon industrial Camp Llong de Balaguer, publica a la seva pàgina web la seva àmplia oferta gastronòmica, que inclou tant menús diaris com a carta i esmorzars de forquilla i ganivet.

En la seva oferta inclou arrossos, carns, peix o verdures, però també altres plats que denominen com "Guàrdia Civil andalús a la brasa de carbó amb pa torrat i amanida de pagès" o "Mans de jutges i fiscals del Constitucional fets a baixa temperatura i acabats a la brasa de carbó ".

A la carta destaquen altres frases com "Cuinem com ens surt dels fogons" o "el 90% d'aquest menú està cuinat i elaborat amb productes frescos i de proximitat del nostre país: Catalunya", i es poden llegir altres inscripcions del tipus " salut i república i que Déu nostre senyor us guardi ".

El restaurant Nova Font Blanca va ser un dels guanyadors del programa "Joc de cartes" (Joc de cartes) que s'emet a TV3 i en el qual cada setmana competeixen diversos restaurants d'una ciutat o regió concreta.

En aquest cas, el restaurant lleidatà es va imposar als altres concursants per oferir el millor plat de caragols de la comarca de la Noguera.