Casado sobre els llaços grocs: «Això no passa a Veneçuela ni a Corea del Nord»

El president del PP, Pablo Casado, ha advertit que el que passa a Catalunya amb els llaços grocs, en concret amb l'aparegut avui en forma de soga, "no està passant a Veneçuela ni a Corea de Nord" i tampoc es consentiria en cap país democràtic, de manera que el Govern espanyol ha de reaccionar.

En declaracions durant la visita que ha realitzat avui a Maó, Casado ha instat l'Executiu a què "faci alguna cosa, que surti de les seves vacances i defensi Espanya" perquè a cap país democràtic es pot entendre que hi hagi una tanca amb una soga dient "que cal trepitjar el cap al cap de l'Estat".

Una marquesina del centre de Barcelona ha aparegut aquest matí amb un cartell on es veu un llaç groc invertit, a manera de soga, i on pot llegir-se: "Si vivim, vivim per trepitjar els caps dels reis". Una actuació que, fins ara, no ha reivindicat cap entitat.

Casado ha qualificat d'"ignomínia" els llaços grocs i ha demanat al Govern central que actuï i "posi ordre" davant el problema territorial a Catalunya i, si no és capaç de fer-ho, deixi governar al PP, que "ja ha demostrat que va posar ordre quan va fer falta".

Segons el seu parer, és una "vergonya" que el Govern de la Generalitat estigui instal·lat en la "il·legalitat" i, al mateix temps, pretengui donar instruccions als Mossos d'Esquadra perquè multin les persones que vulguin treure els llaços grocs per "recuperar la concòrdia".

A més, ha retret al president del Govern, Pedro Sánchez, que deixés entrar el president de la Generalitat, Quim Torra, amb una llaç groc en la seva reunió a La Moncloa del passat dia 9 de juliol, cosa que no es permetria "a cap país europeu" perquè suposa dir que "Espanya no és una democràcia i hi ha presos polítics".

"No entenc el que fa Sánchez, però crec que tampoc ho entenen els seus barons ni el seu electorat", ha sentenciat Casado sobre aquesta qüestió, i ha advertit que el PP estarà "vigilant" per si a Catalunya es comet alguna "il·legalitat flagrant" per demanar formalment l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.