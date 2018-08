Demanen condecorar la «meritòria» acció de la mossa de Cornellà

El president del sindicat Uspac, David Lijarcio, va considerar ahir que l'actuació de l'agent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cornellà de Llobregat que va abatre el seu atacant va ser «meritòria» i va demanar que sigui condecorada.

En roda de premsa a la seva seu a Barcelona, el president del sindicat -que exerceix la defensa de l'agent- va insistir que tant ella com el sergent que li va donar suport «són herois i com a herois cal condecorar-los». Va manifestar que la mossa no només va actuar protegint la seva vida, sinó la d'altres policies presents en les dependències policials coincidint amb el canvi de torn, un moment d'«especial vulnerabilitat» perquè es trobaven al vestuari i encara sense les seves armes reglamentàries.

Fonts de la investigació de l'incident de dilluns a la comissaria de Cornellà de Llobregat que va acabar amb la mort d'Abdelouahab Taib, van assegurar ahir segons TV3 que les imatges gravades per les càmeres de seguretat coincideixen amb el relat de l'agent que va disparar. En la declaració que va fer aquesta agent dels Mossos d'Esquadra davant de la jutge, va dir que va advertir l'atacant diversos cops abans de disparar un total de quatre trets, tres dels quals van impactar en l'assaltant. Segons aquestes fonts, no va disparar els quatre trets de manera seguida, sinó en dos moments diferents. En el primer va tocar la cama i el braç de l'atacant i, en el segon, el cap.

Segons el relat de la mossa, va reclamar-li que s'aturés, mentre el sergent li va cridar «quiet» dues vegades. L'home no va fer cas i va ser llavors que va disparar el primer tret. En la declaració, l'agent va dir literalment: «Em pensava que em volia matar». Tota aquesta seqüència és la que fonts de la investigació consideren que coincideix completament amb les imatges que van quedar enregistrades per les càmeres de seguretat.



Disputa pel terme «execució»

Per altra banda, el sindicat Uspac considera «miserable» i «d'una indignitat humana terrible» que la mort de l'atacant de la comissaria de Cornellà sigui considerada per la CUP una «execució extra judicial», com va dir el diputat de la formació anticapitalista Carles Riera en entrevista a l'ACN. Josep Miquel Milagros, portaveu del sindicat policial, va convidar Riera a «no al·legar la seva immunitat parlamentària» per tal de poder-se «veure als jutjats». En tot cas, el portaveu d'Uspac va recordar a Riera que «malgrat les seves paraules i el que representa ell i el seu partit» el cos policial català «donaria la vida per ell i la seva família si arribés el dia».

Milagros també va recordar que «curiosament» la CUP és un dels partits que «va votar en contra de les taser, una arma no letal». El sindicat Uspac es va refermar en l'opinió que l'agent que va abatre l'atacant va actuar de manera «molt proporcionada» i la consideren una actuació «molt meritòria».