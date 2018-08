Els tripulants de cabina de Finnair al Prat desconvoquen la vaga prevista per als propers dos caps de setmana

Els tripulants de cabina de Finnair a l'aeroport del Prat han desconvocat les quatre jornades de vaga previstes per als propers dos caps de setmana després d'assolir un acord parcial amb l'empresa Atlas-Adecco, a qui l'aerolínia subcontracta el servei. L'acord preveu un increment salarial mínim d'un 12% aquest 2018 -amb efecte retroactiu- i d'un 4% per al 2019. Més del 80% de la plantilla ha votat a favor de l'acord en una consulta, segons ha informat aquest dijous en un comunicat el sindicat USOC, convocant de l'aturada. L'acord arriba després de diverses reunions de mediació i d'una vaga de dos dies -el cap de setmana del 18 i 19 d'agost- en què es van cancel·lar cinc vols entre l'aeroport de Barcelona i Hèlsinki (Finlàndia) per l'aturada dels tripulants de cabina.

Així doncs, les aturades pendents per als dies 25 i 26 d'agost i 1 i 2 de setembre han quedat desconvocades. La USOC ha valorat la "importància" de l'entesa parcial amb l'empresa que "permet una millora substancial en les condicions econòmiques de la feina dels tripulants de cabina" i ha esperat "finalitzar amb un acord total sobre les matèries pendents de negociació".

L'empresa subcontractada per Finnair i els treballadors del Prat continuaran negociant conjuntament amb la plantilla de la companyia a Madrid "per tancar les matèries pendents sobre classificació professional, socials i operatius". El sindicat ha demanat comprensió als afectats per les cancel·lacions del passat cap de setmana i ha argumentat que les afectacions s'han produït per "l'entossudiment empresarial de la contracta Atlas-Adecco".

Els tripulants de cabina de Finnair van convocar els sis dies de vaga per reclamar una millora de les seves condicions de treball "des del punt de vista professional i retributiu". Els treballadors amb base a Barcelona van denunciar que l'empresa contractista els aplica la categoria professional d'auxiliars administratius, quan els correspondria la de tripulants de cabina.