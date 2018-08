Estudien celebrar una Junta de Seguretat per les disputes dels llaços

La secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, va afirmar ahir que des del Ministeri de l'Interior s'està estudiant la celebració «en dates properes» d'una Junta de Seguretat a Catalunya per abordar qüestions com la col·locació i retirada de símbols independentistes als espais públics, una qüestió sobre la qual ha fet una crida al «seny».

En declaracions als mitjans en ser preguntada sobre la identificació per part dels Mossos d'Esquadra dels que retiren llaços grocs de la via pública o la possibilitat que interposin multes, Botella va indicar que aquest cos té competència en seguretat ciutadana i entén que «fan el pas perquè entenen que tenen la capacitat per fer-ho».

«Atesa la sensibilitat del tema, el debat obert, el respecte que tots devem de l'ús de l'espai públic, pot despertar en altres persones que pensin diferent l'interès d'omplir l'espai públic d'un altre tipus de símbols, amb la qual cosa podem entrar en una escalada inabastable», va advertir.

Així, des del seu càrrec va apel·lar a «entrar en un període de seny, analitzar la situació també des del punt de vista legal i la manera de reconduir la situació». Sobre la legalitat de les multes, va indicar que encara no té la informació jurídica suficient per realitzar una valoració i va indicar que en la relació que mantenen amb els Mossos s'interessaran sobre aquesta qüestió «des de tots els punts de vista, també el legal, que aquesta mesura es pugui prendre».

Ana Botella va insistir en tot cas en que «cal posar ordre i concert perquè l'espai públic és un espai de trobada de tots els ciutadans i tots tenim dret a utilitzar aquest espai en la mateixa mesura».

Respecte a la carta de Quim Torra a Fernando Grande-Marlaska perquè intervingui en les presumptes agressions per part d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a independentistes, la secretària d'Estat va assenyalar que «és una prova més de la necessitat que imperi el seny». «Estem ara estudiant que en dates properes es pugui celebrar una Junta de Seguretat amb Catalunya, que és l'espai adequat perquè tots aquests temes es puguin organitzar i debatre ordenadament», va concloure.