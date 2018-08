La Fiscalia és favorable a donar un permís extraordinari a Bassa perquè operen la seva mare

La Fiscalia del Tribunal Suprem és favorable a concedir un permís extraordinari a l'exconsellera Dolors Bassa per sortir de la presó i poder assistir a l'operació de la seva mare. El ministeri públic demana, però, que sigui conduïda per la policia en tot moment. La defensa de Dolors Bassa, exercida per Mariano Bergés, va presentar dimecres una petició a la junta de tractament de la presó de Puig de les Basses i també davant el Tribunal Suprem sol·licitant un permís puntual i extraordinari per poder assistir a una operació que imminentment li faran a la seva mare. La junta de la presó s'ha reunit d'urgència i ha donat el seu vistiplau a què Bassa pugui sortir de la presó per poder ser al costat de la seva mare, segons confirma a l'ACN el seu advocat.

El centre ha donat trasllat a la Fiscalia, que també s'hi ha posicionat a favor. Ara, però, falta que el Tribunal Suprem tingui la darrera paraula i es podria pronunciar divendres mateix. Si Bassa acaba sortint de la presó serà la primera dels polítics reclosos pel procés que aconsegueix un permís extraordinari d'aquest tipus.

La defensa de Dolors Bassa ha presentat dos escrits sol·licitant que, de manera extraordinària, pugui abandonar la presó per visitar la seva mare a l'hospital, ja que l'han d'operar. La petició es va presentar dimecres tant a la junta de tractament del centre penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres, com davant el Tribunal Suprem.

La junta del centre s'ha reunit d'urgència –ja que la intervenció a la mare de l'exconsellera és imminent- i ha informat favorablement. Llavors, ha traslladat la petició a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Fonts del ministeri públic han confirmat que avalarien que Bassa pogués abandonar la presó –sempre sota custodia policial- per poder anar a l'hospital i veure la seva mare.

La decisió final, però, és del Tribunal Suprem. Malgrat que l'agost és inhàbil, el Suprem ha habilitat el mes d'agost per a la causa especial del procés, especialment pel que afecta als terminis. També funciona durant el període estival l'anomenada sala de vacances. Està per veure qui prendrà finalment la decisió, que és d'esperar que ja arribi demà.



Demanen no fer cap manifestació

A través de Twitter, l'advocat de Bassa, Mariano Bergés, ha demanat en nom de la família que, si finalment es concedeix el permís, no hi hagi concentracions per respectar la intimitat i permetre que el permís es desenvolupi de manera normal. "Es molt important, gràcies per la comprensió", escriu el lletrat.



Un gest per part de la Fiscalia



La Fiscalia, no oposant-se al permís, fa un gest que només té un precedent pel que fa la causa contra els líders independentistes. El passat mes de març, el ministeri públic va sol·licitar llibertat sota fiança de 100.000 euros per a Joaquim Forn, tot i que el jutge no li va concedir. Com que l'acusació popular, exercida pel partit ultradretà VOX, va mantenir la presó incondicional, el jutge Llarena es va poder agafar a aquesta petició i va mantenir Forn entre reixes. Una decisió que, posteriorment, també va refermar la sala d'apel·lacions.