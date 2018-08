Borrell recorrerà al TSJC les delegacions per no tenir els informes preceptius però no en qüestiona la reobertura

El Ministeri d'Exteriors presentarà un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el decret de la Generalitat d'obertura de les delegacions a l'exterior tancades pel 155. L'Estat retreu a la Generalitat que no ha seguit tots els procediments fixats en la Llei de l'acció i servei exterior de l'Estat.

Aquesta llei estableix que les comunitats autònomes hauran de comunicar a Exteriors la voluntat d'obrir les delegacions per tal que el ministeri emeti un informe preceptiu. En el cas de les delegacions tancades pel 155, el Govern entenia que es tractava d'una reobertura i que, per tant, no calia enviar la comunicació i que, a la pràctica, aquestes delegacions encara no funcionaven. El ministeri assegura que ha esperat que la Generalitat "rectifiqui" i complís el "procediment establert" abans de presentar el recurs però que aquest juliol ha restituït els delegats i, per això, s'ha decidit recórrer-ho.

L'objectiu és que la Generalitat tanqui les delegacions i que hagi de començar des de zero el procediment. Tanmateix, al·lega que no es qüestiona que s'obrin delegacions sinó que s'interposa el recurs perquè no s'ha fet seguint la llei. ((La notícia s'ha actualitzat afegint informació de Fonts del Ministeri de l'Interior sobre l'objectiu del recurs))

El recurs que presentarà el ministeri dirigit per Josep Borrell afecta la reobertura de les delegacions del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa i França. Són les que es van tancar per ordre del govern de Rajoy en aplicació del 155 i que la Generalitat va decidir reobrir via decret el passat 26 de juny.

Per això, fonts del Ministeri d'Exteriors han explicat a l'ACN que la voluntat és que el TSJC declari nul el decret de la Generalitat i que això obligui a tancar les ambaixades i haver de començar de zero tot el procediment. Les mateixes fonts apunten que ara no tenen informació sobre quin és el destí i l'ús que es donarà a aquestes delegacions i si està dins l'àmbit competencial de la Generalitat. Per això, recorden que el Govern havia d'esperar a tenir la resposta de l'Estat abans de posar-les en marxa.

La llei d'acció exterior recull que les comunitats autònomes que obrin aquest tipus de delegacions a l'exterior ho hauran de comunicar al ministeri per tal que l'Estat elabori un seguit d'informes. Segons detalla el ministeri, Exteriors n'ha de fer un sobre "l'adequació de la proposta a les directrius i objectius de la política exterior", Hisenda un en relació "al principi d'eficiència en la gestió dels recursos públics i Política Territorial i Funció Pública pot fer-ho també des de la perspectiva de l'adequació a les competències.

En canvi, el Ministeri d'Exteriors retreu a la Generalitat que va comunicar l'obertura de les delegacions només 24 hores abans de la publicació del decret i que, per tant, no hi havia temps per elaborar aquests informes.



Un tema tractat a la bilateral al juliol

El passat 23 de juliol, el ministre Josep Borell i el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, es van reunir a Madrid i aquesta qüestió va estar sobre la taula. Segons va expressar el conseller, la Generalitat interpretava que es tractava d'una reobertura i no de la posada en marxa de noves delegacions i, per tant, no va seguir el procediment fixat a la llei per a noves obertures. En aquell moment, Maragall va dir que era "una qüestió formal" i que s'havien compromès amb l'Estat que, si en el futur obrien noves delegacions, ho comunicarien seguint tot el procediment establert. Segons el ministeri, la Generalitat també va justificar que, a la pràctica, les delegacions encara no havien començat a funcionar.

En canvi, des del ministeri fan una altra interpretació. Segons recull un comunicat, Exteriors ha estat esperant que la Generalitat "rectifiqui" i compleixi "el procediment establert per la legislació vigent". El ministeri també retreu que s'hagin restituït ja alguns delegats (Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia i Suïssa) i hagi convocat els concursos per nomenar els de França i EUA.

A més, recorda que el Govern s'ha saltat també aquest procediment anteriorment i que el govern de Rajoy també ho va recórrer al TSJC. En aquest cas, el tribunal ho va arxivar per "pèrdua d'objecte" ja que les delegacions es van tancar.



L'Estat no qüestiona l'acció exterior

Per això, el Ministeri d'Exteriors afirma que la Generalitat "ha fet cas omís" a les "reiterades advertències" i ha mostrat voluntat "de no complir amb allò establert a la llei". I justifica que ha estat esperant fins que s'acabés el termini per presentar el recurs per fer el pas. "El ministeri lamenta haver de presentar el recurs davant la jurisdicció contenciosa-administrativa però no se li deixa altra opció per preservar el mandat legal", recull el comunicat.

Tanmateix, el ministeri de Borrell afirma que no es "qüestiona la facultat de la Generalitat d'establir delegacions a l'exterior dins de les seves competències" però recorda que la creació d'aquestes delegacions s'ha "d'ajustar al que estableix la llei".