Un home oculta cinc mesos la mort del seu germà per seguir cobrant la seva pensió

Un jutge de Barcelona ha acordat investigar per un delicte d'homicidi l'home de 68 anys que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per amagar suposadament la mort del seu germà per poder seguir cobrant la seva pensió. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va acordar ahir deixar en llibertat amb càrrecs el detingut, que haurà de comparèixer periòdicament al jutjat, en una causa oberta pels delictes d'homicidi i frau a la Seguretat Social.

Coincidint amb el criteri de la Fiscalia, el jutge ha decidit, arran dels indicis de la causa, investigar a l'home també per un delicte d'homicidi, a més del de frau a la Seguretat Social que le atribuïen inicialment els Mossos d'Esquadra.

Els Mossos van detenir l'home pels delictes d'estafa, omissió del deure d'auxili i estafa bancària per ocultar la mort del seu germà per seguir cobrant la pensió, que era el seu únic mitjà de subsistència, per la qual cosa no va voler comunicar la seva mort.

La detenció es va produir després que un veí de Sant Andreu alertés a la policia que hi havia un home mort a un domicili del veïnat, per la qual cosa una patrulla es va dirigir al lloc per comprovar la denúncia.

En principi, el detingut va dir als agents que van acudir a casa seva que el seu germà ja no vivia allà, ni sabia on era, però la forta pudor que sortia de l'habitatge va fer que els policies li demanessin permís per accedir a l'interior. Després d'obtenir el permís del detingut, els Mossos d'Esquadra van constatar que en una habitació del pis hi havia el cadàver momificat d'un home, tapat amb uns llençols.

L'home va explicar que el seu germà havia mort el mes de març passat de forma accidental i, en no disposar de cap pensió, ni recursos econòmics de cap tipus, la pensió del seu germà era la seva única possibilitat de subsistència econòmica, fet pel qual no havia comunicat a ningú la seva mort.

Els agents van poder comprovar que el cadàver no presentava cap signe de violència, encara que caldrà esperar a disposar del resultat de l'autòpsia per confirmar aquest extrem.