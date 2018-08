Barcelona cau set llocs en el rànquing de les ciutats amb millor reputació

Barcelona ha baixat set llocs en el rànquing de les ciutats del món amb millor reputació, passant de la vuitena posició que ostentava l'any passat a la quinzena en què s'ha situat aquest any, segons es desprèn de la nova edició de l'estudi City RepTrak 2018 realitzat pel Reputation Institute. Els creadors de l'estudi asseguren que el més destacable és la caiguda generalitzada de Barcelona en tots els aspectes que conformen la seva reputació. No obstant això, tot i la caiguda, segueix sent la primera ciutat espanyola de l'estudi.

Per la seva banda, Madrid ha guanyat dues posicions respecte l'any anterior, passant del lloc 21 al 19, tot i que ha registrat un descens lleuger de la seva qualificació, que ha passat dels 77 punts del 2017 als 76,1 punts obtinguts aquest any. En el cas de la capital d'Espanya, aquest guany de dues posicions es deu al fet que ha registrat una lleugera millora en tots els atributs racionals que formen la seva reputació. Segons els creadors del rànquing, aquesta millora de posició reflecteix «clarament» que la percepció que es té sobre Madrid està «vinculada» a la bona percepció que hi ha sobre Espanya.

En general, l'estudi mostra una caiguda a l'entorn de la reputació de les ciutats de 1,1 punts. Segons explica Reputation Institute, la reputació de la ciutat no només es mesura pel seu creixement econòmic, oferta o la seva bellesa, sinó que també es tenen en compte les tensions geopolítiques, els nacionalismes i el malestar social. En concret, entre els criteris utilitzats per a la selecció de les ciutats hi ha el PIB, la població o el nivell de familiaritat.

Per part seva, el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va assegurar que «el procés independentista i el populisme extrem» han provocat la caiguda de la reputació de la capital catalana. Fernández també va responsabilitzar «la mala gestió municipal» de la caiguda de la reputació de Barcelona. «Quim Torra i Ada Colau són llastos per a la projecció i la qualitat de Barcelona. Cal deixar anar llast ja!», va escriure el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona.