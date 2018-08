Borrell recorrerà les delegacions per no tenir els informes preceptius

El Ministeri d'Exteriors presentarà un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el decret de la Generalitat d'obertura de les delegacions a l'exterior tancades pel 155. L'Estat retreu a la Generalitat que no ha seguit tots els procediments fixats en la Llei de l'acció i servei exterior de l'Estat.

Aquesta llei estableix que les comunitats autònomes hauran de comunicar a Exteriors la voluntat d'obrir les delegacions per tal que el ministeri emeti un informe preceptiu. En el cas de les delegacions tancades pel 155, el Govern entenia que es tractava d'una reobertura i que, per tant, no calia enviar la comunicació i que, a la pràctica, aquestes delegacions encara no funcionaven.

El ministeri assegura que ha esperat que la Generalitat «rectifiqui» i complís el «procediment establert» abans de presentar el recurs però que aquest juliol ha restituït els delegats i, per això, s'ha decidit recórrer-ho. L'objectiu és que la Generalitat tanqui les delegacions i que hagi de començar des de zero el procediment.