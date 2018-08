La Comissió de la Dignitat considera una «gran operació de màrqueting» l'exhumació de Franco

La Comissió de la Dignitat considera insuficient el pas que aquest divendres ha fet el Consell de Ministres aprovat un reial decret-llei que modifica la Llei de memòria històrica i que permetrà exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos. El seu coordinador, Josep Cruanyes, creu que es tracta d'una "gran operació de màrqueting" i reclama una estratègia global de "reparació de les víctimes del franquisme".

Entre la llista de peticions que fan, hi ha que les famílies dels republicans que hi ha enterrats al monument puguin recuperar les seves restes, que s'anul·lin els processos franquistes que es van fer a tot l'estat espanyol o que es restitueixin els patrimonis "espoliats". Cruanyes també diu que el Valle de los Caídos no té cap sentit actualment i que o bé hauria de desaparèixer o bé s'hauria de convertir en un centre d'interpretació on s'expliqués la repressió franquista i els treballs forçats dels milers de persones que van haver-hi de treballar per aixecar-lo.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret-llei que modifica la Llei de memòria històrica i que permetrà exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos, on està enterrat des de 1975. Aquest és el primer pas que permetrà al govern de Pedro Sánchez complir amb un dels seus principals compromisos electorals.

Per a les entitats vinculades a la recuperació de la memòria històrica, però, es tracta d'un pas insuficient. El coordinador de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, assegura que hi ha una llarga llista de polítiques "efectives" de reparació de les víctimes i que "si el govern no se les planteja, per a nosaltres Franco ja està bé on està". En aquest sentit, qualifica la mesura de "gran operació de màrqueting" i reclama una estratègia "global" per complir amb les peticions que els ha fet les Nacions Unides.

Entre elles, "resoldre el Valle de los Caídos". "Les Nacions Unides els han requerit que els familiars de les víctimes que hi ha enterrades (la majoria republicans) puguin recuperar les seves restes", insisteix. I això, segons Cruanyes, "pel que han dit, no es farà". El coordinador de l'entitat tampoc veu clar que es parli de "resignificar" el monument perquè "no se sap ben bé què vol dir".

Al seu entendre, el Valle de los Caídos no té cap sentit actualment. Per això, aposta perquè o bé es tanqui o bé es converteixi en una mena de centre on s'expliqui la repressió franquista i els treballs forçats dels presos que el van aixecar.

"Si la nova política de memòria històrica ha de quedar en traslladar Franco, no haurem fet res i val més no fer-ho", remarca Cruanyes. En aquest sentit, diu que cal abordar l'anul·lació dels processos judicials franquistes a tot l'estat espanyol, que "només a Catalunya van afectar més de 60.000 persones". "D'això en principi han dit que potser ja en parlarien", insisteix.

A més, aposta per la restitució dels patrimonis "espoliats" durant la dictadura. "Amb això l'estat té molta feina a fer perquè només s'ha fet amb els sindicats i partits però què passa amb els ciutadans i ciutadanes?", es pregunta.

D'altra banda, Cruanyes recorda que la Comissió de la Dignitat va enviar una carta demanant al govern espanyol que es restituís la documentació espoliada a Catalunya i de la resta de l'estat perquè així ho preveu la llei i "no s'ha fet".