Justícia investiga «l'accés irregular» de diversos funcionaris a les fitxes dels polítics presos

Els Serveis Penitenciaris han obert una informació reservada per investigar "l'accés irregular" de diversos funcionaris de presons a les fitxes dels líders polítics que són en centres penitenciaris. Segons ha avançat Naciodigital i han confirmat fonts del Departament de Justícia, en la instrucció de la investigació s'han cridat a declarar dues persones i s'han ordenat 10 informes sobre diferents consultes a les fitxes dels polítics que són en presons catalanes. Segons aquestes mateixes fonts, tant les declaracions com els informes fan referència a accessos de diferents treballadors "sense cap motiu aparent" però de la investigació "no se'n pot desprendre que cap dels funcionaris hagi fet un ús fraudulent de la informació".

Concretament el Servei d´Inspecció s´ha fet càrrec de la investigació amb la col·laboració de l´Àrea d´Informació i Seguretat. Les fitxes es poden consultar informàticament a través del Sistema d´Informació Penitenciari Català (SIPC) i a través d´aquest sistema també se´n pot demanar la impressió en paper. Al SIPC hi tenen accés tots els funcionaris dels 13 centres penitenciaris que hi ha a Catalunya, amb diversos nivells d´autorització.

Els Serveis Penitenciaris subratllen que el conjunt dels 4.500 treballadors dels centres catalans està compromès amb el dret a la intimitat de totes les persones privades de llibertat.