Torra matisa i parla ara «d'acusar» l'Estat espanyol en comptes «d'atacar»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir ahir que l'independentisme no ha de «defensar-se de res», sinó que ha d'«acusar l'Estat espanyol», en la «farsa i causa injusta» contra els polítics sobiranistes empresonats. Torra va clausurar ahir la 50a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent (França), en una intervenció centrada sobretot en homenatjar la figura del lingüista català Pompeu Fabra, qui va morir precisament en aquesta localitat francesa, però que també li va servir per abordar l'escenari polític actual.

Després de la polèmica generada per les paraules amb les quals fa uns dies va instar a «atacar» l'Estat espanyol, Torra va insistir en aquell missatge, encara que sense utilitzar aquest verb. El president va recordar els «presos polítics i exiliats» i va lamentar que «no vivim una situació normal, sinó un moment d'excepcionalitat política absoluta» en el qual també hi ha «milers de catalans investigats, processats i encausats, que hauran d'anar als jutjats senzillament per ajudar a donar la veu al poble de Catalunya. Això és intolerable».

«Per tant, efectivament, com vaig dir, nosaltres no hem de defensar-nos de res, hem d'anar a acusar l'Estat espanyol d'aquesta farsa i d'aquesta causa injusta. Això ho hem de repetir una vegada i una altra. Que sàpiguen que no anirem a defensar-nos de res, vam fer el que havíem de fer, perquè un poble s'autodetermina i és el que vam fer l'1-O, democràticament i pacíficament», va afegir.

Torra va reivindicar la jornada de l'1-O i la declaració d'independència del 27 d'octubre: «Si ens oblidem de l'1-O i del 27-O no serem lleials ja no només al mandat del poble, sinó a tantes generacions passades que van lluitar per això», va afirmar. Segons el seu parer, «avui més que mai la feina i l'esperança són aquí, la feina és fer real aquella república i no ens desviarem ni un mil·límetre d'aquest compromís. L'esperança és el què ha de moure el nostre poble aquesta tardor perquè ha de ser l'esperança que aquesta vegada ho aconseguirem, perquè som al costat correcte de la història i, sí, guanyarem. Guanyarem».

Torra va analitzar també el llegat de Pompeu Fabra, especialment pel seu compromís com a «ciutadà» quan es va exiliar a França, país on va morir el 1948, ja que ell «representa l'esperit d'una generació republicana que es volia més civilitzada, culta, moderna, cosmopolita, oberta al món, fet que sempre ha volgut el catalanisme». «El seu compromís amb la ciutadania el va portar a la presó. Els nostres filòlegs han anat a la presó i han mort a l'exili. Els nostres escriptors i periodistes han estat afusellats. Això ens ha passat a nosaltres. I avui tornem a tenir presos polítics i exiliats. I la pregunta és: quan s'acabarà tot això?», va asseverar.