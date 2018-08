Les bicicletes de Barcelona no podran circular per les voreres

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir que, a partir del gener de 2019, les bicicletes ja no podran circular per les voreres de la ciutat, que ja disposa de 200 quilòmetres de carril bici, de manera que el 90% dels ciutadans tenen un d'aquests carrils a menys de 300 metres de casa.

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va fer balanç ahir de la implantació dels carrils bici impulsats pel govern municipal i va apuntar que «Barcelona està al nivell d'altres ciutats europees en relació amb la infraestructura ciclista». Des de principi del 2018, s'han posat en servei un total de 22 nous carrils bici i connexions de la xarxa ciclista i encara hi ha 13 projectes més previstos per executar. «Aquest augment de carrils bici posarà fi a la moratòria que permet circular a les bicicletes per les voreres de 4,75 metres i 3 metres d'espai lliure», va explicar Sanz, la qual es va aprovar en la modificació de l'ordenança de circulació de vianants, al maig del 2015.

El gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, va advertir que, «a partir de l'1 de gener del 2019, les bicicletes només podran circular per les voreres en cas que aquestes tinguin un ample superior a 5 metres i hi hagi 3 metres d'espai lliure i, entre les 22.00 i les 07.00 hores, per voreres superiors a 4,75 metres i 3 metres d'espai lliure».