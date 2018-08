Apareix una taca negra viscosa d'uns cent metres al Port de Barcelona

Una taca negra viscosa de cent metres va aparèixer ahir al moll Ponent Nord Port de Barcelona, a causa d'unes aigües de sentina (aigua, oli i combustible) abocades accidentalment d'una embarcació i que es va contenir amb barreres per a efectuar una posterior neteja. Segons ha informat Protecció Civil, a primera hora del matí es va activar el Pla d'Autoprotecció (PAU) del Port de Barcelona i la prealerta del Pla d'Emergències per a Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya (CAMCAT) de Protecció Civil. Posteriorment, es van instal·lar barreres per contenir la taca, així com altres barreres més grans per tancar el moll. Això va permetre confinar la taca en la dàrsena de Sant Bertran, al moll Ponent Nord, i així poder començar la neteja de la zona.