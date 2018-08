La CUP avisa sobre els pressupostos: «No tornarem a caure en xantatges»

El diputat de la CUP Carles Riera va avisar el Govern que aquesta vegada la seva formació «no tornarà a caure en la mateixa trampa del xantatge» pel que fa als pressupostos. En una entrevista a l'ACN, Riera va explicar que la CUP va permetre l'any passat l'aprovació dels comptes per fer possible l'1-O, però va afegir que després es va demostrar que «no calia aprovar aquells pressupostos per fer el referèndum».

«Per trencar amb l'Estat i fer efectiva la independència no ens cal un pressupost autonòmic. Que no ens vulguin tornar a enredar. Aquest xantatge de o ens doneu suport als pressupostos o no podem tirar endavant la independència és mentida», va afegir. D'altra banda, el diputat cupaire es va mostrar molt crític amb la possibilitat de convocar eleccions si no es poden aprovar els comptes que el president de la Generalitat, Quim Torra, va posar sobre la taula en una entrevista a l'ACN. Segons Riera, seria un «acte de covardia» i el va instar a fer efectiva la república aquesta legislatura. «Estem tornant al «masisme» una altra vegada?», va preguntar.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà demà amb l'expresident català i líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica), segons va informar ahir la Generalitat.



Reunió a porta tancada

La reunió entre els dos dirigents, que serà a porta tancada a les 15.30 hores, es durà a terme al Martin's Grand Hotel de Waterloo i, una vegada finalitzi, al voltant de les 16 hores, hi haurà una atenció als mitjans de comunicació.

Una reunió que tindrà lloc just un dia després que Puigdemont participi aquest diumenge en un col·loqui a Edimburg (Escòcia), en el marc del fòrum internacional Beyond Borders que se celebra aquest cap de setmana.

Convidat pels organitzadors de l'esdeveniment, Puigdemont va aterrar ahir divendres a la tarda a Edimburg procedent de Brussel·les per formar part d'aquest col·loqui, amb el títol Where now for Catalonia and Europe (Cap a on van Catalunya i Europa).