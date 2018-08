Un home agredeix una dona que treia llaços grocs a Barcelona

Un home va ser identificat ahir pels Mossos d'Esquadra poc després que presumptament agredís una dona, a la qual va recriminar que estigués traient llaços grocs a Barcelona. Segons la policia autonòmica, els fets van succeir poc després de les 12 del migdia al passeig Pujades de Barcelona, a l'entrada principal de la Ciutadella.

La policia va identificar tant el presumpte agressor com la família suposadament agredida, encara que no ha detingut ningú, i les dues parts han expressat la seva intenció de presentar denúncia, encara que aquestes encara no han estat formalitzades, segons els Mossos.

El marit de la dona agredida, que és militant de Ciutadans, va explicar al diari digital Las Voces del Pueblo que caminava amb la seva dona i els seus tres fills, amb els quals havia anat de compres, i es van aturar a retirar llaços grocs i recollir-ne alguns que estaven ja tirats a terra, quan se'ls va acostar un home, que anava acompanyant una senyora en cadira de rodes. L'home els va recriminar que estiguessin traient llaços grocs i els va amenaçar de trucar a la Guàrdia Urbana.

Durant la discussió, segons la versió del marit de l'agredida, la seva dona, que és d'origen rus però nacionalitzada espanyola, va terciar explicant que ella no tirava els llaços grocs a terra, a la qual cosa l'agressor el va increpar dient-li: «calla la boca, estrangera de merda!». Després d'un altre encreuament de paraules, l'home va propinar un cop de puny a la dona i la va tirar a terra. Segons el marit, l'home es va llençar contra la dona caiguda i van haver de subjectar-lo, mentre uns vianants els van separar i l'home va fugir corrents amb la dona que estava en la cadira de rodes, i que també li recriminava la seva actuació.

El marit de l'agredida va perseguir el presumpte agressor i dos Mossos d'Esquadra van aconseguir interceptar-lo i el van identificar. La víctima va ser traslladada a l'Hospital del Mar i, segons la seva parella, pateix un trencament de septe nasal i té un ull inflat. Societat Civil Catalana, PP i Cs van condemnar l'agressió. El vicepresident de la Generalitat i conseller de Economía, Pere Aragonès, va condemnar l'agressió a la membre de Ciutadans: «La Generalitat condemna qualsevol agressió, sense matisos». El vicepresident va defensar la llibertat d'expressió i la integritat física de tots els ciutadans catalans i va indicar que espera que s'aclareixi tot el que ha passat.

Aragonès, que va assistir a Fontanilles a un sopar amb empresaris i emprenedors del món de l'exportació, va assegurar que comdemnaran tota violència «estigui tenyida de la ideologia que estigui tenyida».

Per altra banda, el periodista i escriptor Arcadi Espada va ser identificat i denunciat al costat de set persones més per la Policia Local de l'Ametlla de Mar, la matinada de divendres a dissabte quan estaven pintant una bandera espanyola sobre un llaç groc situat en la rotonda d'entrada d'aquest municipi.

Una patrulla de la policia municipal va arribar al lloc i va trobar diversos vehicles mal estacionats en plena rotonda i un grup de persones que estaven pintant amb un esprai vermell sobre el llaç groc metàl·lic que està situat a la meitat de la rotonda.

Puigdemont i l'espai públic



L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reivindicar l'espai públic com el lloc on «cohesionar la societat» i va assegurar que és «la millor manera de fer país». «La nostra societat es fa forta quan comparteix l'espai públic», va reblar Puigdemont en el pregó de les Festes de la Vall de Sant Daniel de Girona. L'expresident va assegurar que «sense aquesta interacció és impossible cohesionar i fer poble». Puigdemont va tornar a carregar contra l'actitud de l'Estat i va demanar la llibertat per als polítics presos. També va exigir que s'acabi la «brutal repressió» que pateixen els líders independentistes i va reclamar poder «viure en llibertat».

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va exigir ahir «seny» als qui «posen i treuen» llaços grocs, recordant que els espais públics han de ser «neutrals» i no han de «colonitzar-se», i va instar a convocar la Junta de Seguretat de Catalunya per abordar aquesta i altres qüestions. Illa va assegurar que els socialistes participaran en els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya, però va demanar a la Generalitat que sigui «una festa de tots els catalans», que són «molts i plurals», i, en canvi, que s'eviti una «festa només d'una part».