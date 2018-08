Jutges i fiscals exigeixen al Govern de Sánchez que defensi Llarena a Bèlgica

La postura adoptada pel Govern central sobre la demanda civil presentada a Bèlgica contra el jutge Pablo Llarena no ha estat ben acollida per part de la judicatura, que creu que el que està en joc no és l'honorabilitat del magistrat del Tribunal Suprem, sinó la integritat de la jurisdicció espanyola.

El Ministeri de Justícia va deixar divendres clar que només es personarà en el procediment civil iniciat per Carles Puigdemont i quatre exconsellers fugats contra Llarena si el jutge belga qüestiona la instrucció del procés. «En cap cas», va subratllar Justícia, actuarà en «defensa» de Llarena per les manifestacions de caràcter privat que se li atribueixen en la demanda. Una fórmula desencertada, segons diverses fonts jurídiques consultades per Efe, que asseguren que el que realment s'està qüestionant és la jurisdicció i la sobirania espanyola. Sostenen que la demanda es refereix a l'activitat jurisdiccional del magistrat i no a qüestions privades ni a declaracions abocades en la seva condició de ciutadà.

No es tractaria, per tant, de defensar Llarena, sinó a la pròpia nació i precisen que és impossible separar la funció jurisdiccional d'aquest jutge del Tribunal Suprem com a instructor de la causa, en la qual estan processats els cinc líders independentistes fugits que el van demandar, de les manifestacions que li atribueixen en la demanda. És, diuen, un problema de més alt calat que transcendeix l'àmbit personal d'un jutge perquè el que es posa en dubte en aquest procediment civil és l'actuació judicial d'un magistrat espanyol.



Sota control belga?

Arran d'aquest plantejament, la pregunta que posen a sobre de la taula és: «Es pot permetre que els tribunals belgues controlin o revisin l'activitat jurisdiccional d'un jutge espanyol?». Les fonts temen que, en el cas que l'Estat no es personi en el procediment a través d'un advocat privat, sigui massa tard a l'hora de defensar la immunitat de la jurisdicció espanyola i es deixi l'Estat indefens en una qüestió que, segons el seu parer, afecta de manera directa el Poder Judicial. I adverteixen de les possibles conseqüències que això podria comportar per a qualsevol altre funcionari públic que pugui ser objecte d'una demanda de similars característiques.

La decisió adoptada per Justícia no va seguir el criteri de l'Advocacia de l'Estat, que va dictar dos informes de caràcter consultiu en els quals assenyalava que es complien els requisits legals per a personar-se a Bèlgica a través d'un advocat privat en entendre que la demanda està sustentada en fets relacionats amb l'exercici del càrrec com a jutge. La majoria de les associacions de jutges i fiscals, a excepció de jutgesses i jutges per a la Democràcia i la Unió Progressista de Fiscals UPF –totes dues de caràcter progressista–, també es van mostrar contràries a la postura adoptada per Justícia, que qualifiquen de «desistiment de funcions»

Tanmateix, la UPF considera que l'Estat hauria de personar-se en el procediment obert a Bèlgica i considera «absolutament inassumible» i «completament improcedent l'intent de fiscalitzar o enjudiciar».



Separació de poders

De la seva banda, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo va manifestar divendres que l'Executiu defensarà la jurisdicció espanyola a Bèlgica si és necessari però va deixar clar que els poders judicial i executiu són «diferents i independents» i que l'empara legal a un jutge li correspon al Poder Judicial.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va anunciar ahir que el seu partit promourà accions de suport al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena al Congrés, al Senat i al carrer, atès que «Pedro Sánchez és el millor advocat de Puigdemont contra el jutge».

En aquesta mateixa línia, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, ha assegurat avui que el seu partit està «molt decebut» amb el Govern central per «no prestar defensa» al jutge Pablo Llarena a Bèlgica, assumpte pel qual exigiran una compareixença «immediata» a l'Executiu de Pedro Sánchez.