Presó sense fiança per al detingut per matar la dona a Barcelona

El jutjat de Violència sobre la Dona número 5 de Barcelona ha decretat avui presó preventiva, comunicada i sense fiança per a l'home detingut dijous per matar presumptament la seva parella amb una arma blanca després d'una discussió a Barcelona. Els fets van ocórrer al voltant de les 4 hores de la matinada. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge ha obert la causa per un delicte d'homicidi contra l'home, al qual no li consten antecedents.