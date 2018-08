Detenen a Castellterçol un dels criminals més buscats a Holanda

La policia espanyola ha detingut a Castellterçol (Moianès) a un home buscat per l'agressió sexual i l'assassinat d'un nen d'onze anys a Holanda fa més de 20 anys. Es tracta d'un dels criminals més buscats per les autoritats holandeses, un expert en supervivència en solitari en refugis o fins i tot coves. Ha estat arrestat en una muntanya propera a Castellterçol quan va sortir a tallar llenya. Els fets pels quals se l'investiga van ocórrer l'agost de 1998. El menor va desaparèixer de la seva tenda de campanya quan dormia en un campament d'estiu, on l'arrestat treballava com a monitor. L'endemà de la desaparició es va localitzar el cadàver del nen en una pineda a un quilòmetre del campament.

L'arrestat ha estat identificat recentment com a presumpte autor dels fets gràcies a una recerca d'ADN a gran escala. La seva localització ha estat possible gràcies a la cooperació policial internacional, que va permetre descobrir que l'investigat podria estar vivint en una casa aïllada en una muntanya propera a Castellterçol.

POLICIA NACIONAL

Un autèntic "bushcrafter"

El detingut, un dels criminals més buscats per Holanda des de fa més de 20 anys, és un experimentat muntanyenc que ha dedicat la seva vida al 'scouting' i a les activitats a la muntanya, havent arribat a viatjar al Nepal, l'Índia, el Pakistan i ha arribat a escalar l'Everest. Les autoritats holandeses el descriuen com un autèntic 'bushcrafter', capaç de sobreviure en solitari en el bosc, fent ús de refugis, cabanyes de muntanya i, fins i tot, coves.

Els investigadors estimen que des del mes d'abril, moment en què la seva família va denunciar la seva desaparició, el presumpte assassí hauria viatjat per Europa buscant cases aïllades on treballava a canvi de menjar.

Entre les pertinences del detingut, els agents de la policia espanyola han trobat una gran varietat d'elements de supervivència, com ara instruments de pesca, un llibre de plantes silvestres comestibles, sobres de menjar deshidratat, o botes i roba de muntanya de tot tipus.