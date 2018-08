La fiscalia investiga perquè els Mossos identifiquen persones que retiren llaços grocs

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligències d'investigació per la identificació per part dels Mossos d'Esquadra de diverses persones a Vandellòs (Baix Camp), Tivissa i Móra la Nova (Ribera d'Ebre), i també a L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) per part de la seva Policia Local, de diverses persones que retiraven llaços grocs de la via pública. El ministeri públic vol saber els "motius concrets" de les identificacions i els "criteris" d'actuació en casos similars.

En un decret de tres pàgines firmat pel tinent fiscal, Pedro Ariche, en funcions de fiscal superior, el ministeri públic ordena al comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, que li remeti en 15 dies com a molt un informe amb totes les actuacions i diligències en relació a les actuacions policials del 17 d'agost a Vandellòs i la Ribera d'Ebre. També vol que identifiqui els agents actuants pel seu número de carnet professional i si les diligències practicades van comportar una denúncia al jutjat o un expedient administratiu per infracció de la llei de seguretat ciutadana. La mateixa ordre dóna a l'alcalde de L'Ametlla de Mar pels fets del 24 d'agost al seu poble, on va actuar la Policia Local.

Al comissari Esquius també li requereix que informi a la fiscalia sobre les "pautes o criteris d'actuació" seguits pels agents del cos "amb relació a eventuals actuacions de retirada de simbologia partidista o reivindicativa de la via pública per part de particulars". A més, li demana que a partir d'ara informi al ministeri fiscal puntualment de totes les actuacions similars que faci el cos, o de les que tingui constància a través de les policies municipals.

En el decret del fiscal, s'explica que la investigació arrenca per la presentació d'un escrit dimecres de la setmana passada per part de l'entitat Impulso Ciudadano, liderada per l'exdiputat de Cs José Domingo, en el qual explicaven els fets arran de la publicació de la notícia que la policia catalana havia identificat 14 persones a Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs com a "possibles autors de danys al domini públic" i una possible infracció greu de la llei de seguretat ciutadana.

Segons l'escrit d'Impulso Ciudadano, l'actuació policial va ser "arbitrària, mancada de fonament legal i discriminatòria per raó d'ideologia".

A través dels mitjans de comunicació la fiscalia va saber que Mossos i la Policia Local de L'Ametlla de Mar també havien identificat persones que retiraven llaços grocs. Per tot això, i per saber l'abast de les diligències policials, la fiscalia obre una investigació per saber-ne els detalls i les possibles conseqüències legals contra els agents policials i els seus superiors.