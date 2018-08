El Govern contracta un lletrat belga per defensar Llarena

Puigdemont va demanar des d´Edimburg que no hi hagi «condicions prèvies» ni «línies vermelles».

Puigdemont va demanar des d´Edimburg que no hi hagi «condicions prèvies» ni «línies vermelles». R.PERRY/efe

El Govern espanyol va anunciar que ha posat en marxa «tots els mecanismes necessaris» per defensar la sobirania jurisdiccional espanyola en la demanda presentada a Bèlgica contra el jutge Pablo Llarena, entre els quals hi ha la contractació d'un despatx d'advocats d'aquest país. L'Executiu va assenyalar en un comunicat que ha atès totes les indicacions del Consell General del Poder Judicial «fins a aquest moment» en relació amb la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem per defensar els interessos de l'Estat, i que atendrà les peticions «de salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola» que en el futur pugui realitzar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa oberta pel procés, ha de comparèixer el 4 de setembre a Bèlgica arran de la demanda civil presentada allà contra ell per l'expresident català Carles Puigdemont, que va al·legar que no va respectar el seu dret a la presumpció d'innocència.

«El Ministeri de Justícia espera que aviat culminin els tràmits per a la contractació d'un despatx d'advocats a Bèlgica en defensa dels interessos d'Espanya, en relació amb la demanda presentada contra el jutge Llarena pels polítics catalans fugits a aquell país i encausats pel Tribunal Suprem», va especificar el Govern.



Petició al Govern

El magistrat -recordava la nota- va sol·licitar empara al Consell General del Poder Judicial, que, en Comissió Permanent, va resoldre traslladar al Govern el passat dia 21 la seva petició per a l'adopció de «les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola davant els tribunals del Regne de Bèlgica».

I «de manera immediata», segons l'Executiu, el Ministeri de Justícia va posar l'esmentada petició en mans de l'Advocacia de l'Estat per poder contractar els serveis d'un despatx d'advocats que representi el Regne d'Espanya davant els tribunals belgues.

«El Govern ha donat des del principi una resposta positiva i ha actuat amb total diligència en aquest assumpte en els termes traslladats pel Poder Judicial i d'acord amb la legislació vigent», establia la nota.