La dona copejada per treure llaços presenta denúncia contra seu agressor

La Lidia, la dona que suposadament va rebre un cop de puny a la cara i cops quant retirava llaços grocs en companyia dels seus fills a Barcelona, ha presentat avui una denúncia contra el seu agressor en una comissaria de la Policia Nacional a Barcelona.

La dona ha denunciat aquest matí el seu agressor per un delicte de lesions amb agreujant de motivació ideològica, segons han informat a Efe fonts d'aquest cos policial, que tramitaran la denúncia, que va acompanyada del corresponent informe mèdic, i l'enviaran al jutjat de guàrdia.

La Lidia va ser agredida dissabte passat, dia 25, al parc de la Ciutadella de Barcelona, on es trobava al costat del seu marit i els seus tres fills, per un home que els va recriminar que retiressin i llancessin a terra llaços grocs penjats en una de les tanques del recinte.

Els Mossos d'Esquadra van obrir diligències del succés després que uns agents fossin requerits per acudir al lloc per una baralla i allà van identificar i van prendre les primeres declaracions als protagonistes del succés, als quals van informar que haurien d'interposar denúncia.

Precisament, l'home que suposadament va agredir i va insultar la dona va formalitzar ahir la denúncia contra la Lidia, a qui acusa d'haver-lo agredit primer.

L'home nega que la trifulga tingués un mòbil polític i sosté que el que va fer va ser retreure a la parella, que anava amb els seus fills, que tiressin llaços a terra, embrutant la via pública.

No obstant això, Joaquín, el marit de la Lidia, assegura que la discussió es va iniciar perquè el presumpte agressor els va recriminar que estiguessin traient llaços i, posteriorment, que els tiressin a terra.

El marit, militant de Ciutadans, va explicar ahir a Efe que encara no havien pogut formalitzar la denúncia per l'agressió perquè la seva dona encara estava "atordida i marejada" i no es trobava bé per acudir a comissaria.

La dona, que en un principi va ser atesa en un centre hospitalari, ha hagut d'acudir de nou a l'Hospital del Mar perquè "no podia aguantar els dolors que tenia en tot el cos i a la cara".

El marit ha relatat que tornava al costat de la Lidia, que és d'origen rus, de comprar quan van veure diverses persones retirant llaços grocs i tirant-los a terra. Va ser llavors quan la seva família es va sumar a ells i el presumpte agressor els va recriminar que llancessin els llaços a terra.

"Li vaig dir que jo no els havia tirat a terra, que havien estat altres persones i la meva dona també va contestar", ha explicat Joaquín. Després d'insultar-la i dir-li "estrangera de merda", ha assegurat, l'agressor "li va pegar una plantofada a la cara, després li va pegar un cop de puny, la va tirar a terra, la va agafar i va començar a acarnissar-se amb ella".