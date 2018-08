La Fiscalia investiga els Mossos per identificar persones que van retirar llaços

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligències d'investigació per la identificació per part dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de diverses persones que retiraven llaços grocs de l'espai públic en diversos municipis de la província de Tarragona. En el seu escrit, la Fiscalia reclama al comissari en cap dels Mossos d'Esquadra que, en el termini màxim de 15 dies expliqui «els motius concrets» pels quals es van identificar diversos ciutadans per retirar llaços. També li reclama que remeti un informe en el qual s'identifiqui els agents que van actuar en les identificacions i expliqui els «motius que van motivar la intervenció, les diligències practicades i, si s'escau, si van donar lloc a la remissió de denúncia» o sanció. A més, li demana que expliqui els criteris que segueixen els agents dels Mossos davant d'«eventuals actuacions de retirada de simbologia partidista o reivindicativa de la via pública per part de particulars». El fiscal sol·licita el mateix informe a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, en relació amb l'actuació de la Policia Local del municipi la nit del 24 d'agost. Les diligències s'han obert després que el president de l'associació Impulso Ciudadano i membre de SCC, José Domingo, remetés un escrit a la Fiscalia informant que s'havien identificat 14 persones en aquests municipis, segons havia informat la Conselleria d'Interior de la Generalitat en un comunicat. Les identificacions de persones que retiraven llaços grocs de l'espai públic es van produir aquest mes d'agost a les localitats tarragonines de Móra la Nova (Ribera d'Ebre), Tivissa, Vandellòs (Baix Camp) i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).



Casado exigeix ordre

El president del PP, Pablo Casado, va exigir al Govern espanyol que impedeixi que els Mossos rebin instruccions de la Generalitat al seu parer contràries a la llei i que el Govern central «no hi faci res». «Això no pot passar, el Govern ha de posar ordre», va reclamar, i va instar els caps dels cossos policials de l'Estat que els cossos de seguretat no permetin les agressions que s'estan produint. Casado va demanar també «ordre» en l'ús dels llaços grocs per part dels dirigents polítics, com Quim Torra quan va a La Moncloa duent-ne un a la solapa, i també de les institucions públiques, per ser un símbol que transmet que Espanya «no és una democràcia». Preguntat pel fet que també els diputats i senadors independentistes duguin llaços habitualment en les sessions de les Corts, va respondre que li sembla «una agressió contra les llibertats i la democràcia» espanyoles i va tornar a acusar el Govern espanyol de no exercir les seves funcions.