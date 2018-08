El Govern central defensarà Llarena

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va deixar clar ahir que el Govern central defensarà a Bèlgica fins a les últimes conseqüències la integritat jurisdiccional i els interessos d'Espanya, que passa també per «defensar l'actuació jurisdiccional» del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La ministra, després de les crítiques rebudes des de l'oposició política i des de la major part d'associacions de jutges i fiscals, va defensar en una entrevista a Ràdio Nacional els passos fets per l'Executiu i va negar que s'hagi produït cap canvi en la seva posició. «Defensarem fins a les últimes conseqüències la jurisdicció espanyola i qui la desenvolupa, en aquest cas, Llarena», va asseverar Delgado. El seu departament ultima la contractació d'un despatx d'advocats belga davant la demanda civil que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers han interposat a Bèlgica contra Llarena, que instrueix la causa del procés. Una decisió que no ha estat ben rebuda per Puigdemont. L'expresident de la Generalitat va dir ahir que el Govern espanyol «crearà un precedent gravíssim» si es fa càrrec de la defensa de Llarena en la causa a Bèlgica. «Crearia un precedent gravíssim que es fes càrrec de les despeses de la defensa jurídica d'un espanyol, sigui jutge o no, que té una demanda particular en una altra jurisdicció», va assenyalar Puigdemont als mitjans a la població belga de Waterloo.

L'expresident va indicar que existeix «certa confusió» sobre si el Govern espanyol es farà o no càrrec de la defensa de Llarena i va explicar que encara que ha llegit la informació «diverses vegades» encara no s'ha «aclarit».

Segons el parer de la major part de les associacions de jutges, la posició de l'Executiu suposa una «rectificació» de la postura mantinguda per Justícia fa uns dies, quan va explicar que només es personaria si el jutge belga qüestionava la instrucció del procés però «en cap cas» per manifestacions de caràcter privat del jutge Llarena. No interpreta el mateix la ministra, que va intentar explicar que des que el CGPJ va demanar al Govern central que actués per mantenir la integritat i impunitat jurisdiccional d'Espanya, «immediatament» es van posar a treballar sobre aquesta demanda civil contra l'honor de Llarena, però «amb un rerefons que pot afectar la nostra jurisdicció».

En qualsevol cas, el president de la majoritària Associació Professional de la Magistratura, Manuel Almenar, va celebrar que «s'hagi imposat el seny i l'interès d'Espanya», mentre que l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i el Fòrum Judicial Independent (FJI) aprecien «un evident» canvi de postura i ho atribueixen al malestar regnant entre gran part de la judicatura. Només Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) va abonar que no hi ha canvi d'estratègia, però va lamentar l'ambigüitat amb la qual el Ministeri de Justícia va plantejar una distinció entre l'actuació privada del jutge i la seva funció jurisdiccional. En l'arc polític, el PP va optar per demanar la compareixença de la ministra al Congrés perquè «fixi definitivament» la seva posició després dels «tombs» que, segons el seu president, Pablo Casado, fa el Govern en aquest assumpte. Però també va demanar que s'estudiï la presentació d'una querella contra el jutjat belga per «interferir en la immunitat i la integritat de la jurisdicció espanyola». Ciutadans, de la seva banda, va presentar una proposició no de llei al Congrés en què demana a la Cambra que doni suport «sense fissures» la labor de jutges i fiscals, i reclama expressament al Govern que presti «tot el seu suport i assistència» al jutge del Suprem Pablo Llarena, segons va comunicar el seu president, Albert Rivera. Les declaracions de la ministra, però, no van agradar als partits sobiranistes catalans, que entenen que l'Executiu s'ha «acovardit davant la dreta judicial i política», en paraules de Carles Campuzano (PDeCAT), o mostren la «poca valentia» del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, segons Gabriel Rufián (ERC).