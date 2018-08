El Govern torna de vacances

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exposat les línies bàsiques de la conferència que oferirà, el 4 de setembre, als consellers del Govern durant la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts al matí. Així ho ha explicat la portaveu i consellera de Presidència, Elsa Artadi, durant la roda de premsa d'aquest migdia.

Segons ha afegit, els membres del Govern han respost a Torra que consideren que l'enfoc de la seva ponència reflecteix el pensament i l'actitud de l'executiu. No ha transcendit cap detall de la conferència, de la qual se'n desconeix el títol i el lloc on es presentarà. Artadi sí que ha insistit que el pla d'acció del Govern es presentarà al setembre, desvinculant-ho així de la ponència de Torra. S'espera que el president de la Generalitat hi traci les línies mestres dels pròxims mesos.