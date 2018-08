La polèmica pels elements grocs tensa el debat polític

La polèmica per l'agressió a una dona que retirava llaços grocs ha tensat el debat polític. Dissabte passat, els Mossos d'Esquadra van identificar un home després que suposadament agredís una dona a Barcelona arran d'una discussió perquè retirava llaços grocs. Encara que agredida i agressor van manifestar la seva intenció de presentar denúncia, per ara qui l'ha formalitzat és l'home, que ha negat una motivació política en la trifulga, segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra.

El marit de la dona agredida va explicar en una entrevista a Antena 3 que la seva dona ha hagut de tornar a l'hospital perquè «no podia aguantar els dolors que tenia a tot el cos i a la cara» i que la seva intenció és presentar denúncia quan es recuperi. «Fins que la meva dona es recuperi no podem posar denúncia perquè està sedada i no recorda res en aquest moment», va assenyalar el marit, que es va identificar amb el nom de Joaquín.

L'home, que és militant de Ciutadans, va relatar que tornava juntament amb la seva dona de comprar quan van veure a diverses persones retirant llaços grocs i tirant-los a terra. Va ser llavors quan la seva família s'hi va sumar i el presumpte agressor els va recriminar que llancessin els llaços a terra. «Li vaig dir que jo no els havia tirat a terra, que havien estat altres persones i la meva dona també va contestar», va indicar Joaquín. Després d'insultar-la, va assenyalar, l'agressor «li va clavar un mastegot a la cara, després li va pegar un cop de puny, la va tirar a terra, la va agafar i va començar a acarnissar-se amb ella».

Quant a les informacions que desvinculen l'agressió de motius ideològics, el marit va declarar: «Li va cridar l'atenció per arrencar llaços i tacar el terra, no sé si és per qüestions polítiques».

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va considerar «inadmissible», tant socialment com penal, «qualsevol agressió», que, va recordar, «pot ser un delicte d'odi, de lesions o d'amenaces».

El president del PP, Pablo Casado, va reclamar que la Fiscalia actuï d'ofici en el cas que un ciutadà sigui agredit per independentistes per retirar llaços grocs, uns símbols que considera que «insulten la democràcia i l'Estat de dret». En aquest sentit, el PP de Barcelona va registrar ahir una petició perquè el consistori es presenti com a acusació particular per l'agressió que va patir la dona i Ciutadans ha convocat una manifestació demà a les set del vespre.



Mas acusa Ciutadans

Segons l'opinió de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié, aquesta agressió és una «polèmica molt lamentable i molt provocada i buscada per Ciutadans». «Estan buscant una reacció i poder vendre el relat d'una societat en què hi ha violència. I com que no ho aconsegueixen, s'acaben inventant les agressions», va dir.

En la mateixa línia, l'expresident català Artur Mas va acusar Ciutadans de ser «els grans fracturadors», perquè «ja van néixer per això», i es va mostrar «escèptic» respecte al Govern de Pedro Sánchez, ja que «la política espanyola no està mentalment preparada per fer una oferta en positiu» a Catalunya.

De la seva banda el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va dir que totes les parts han de contribuir a assossegar els ànims i que el PP i Ciutadans «fan tot al contrari i llancen gasolina als conflictes».