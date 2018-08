Puigdemont informarà de l'«error» en les declaracions de Llarena al tribunal belga

El coordinador de la defensa dels polítics independentistes encausats en el procés, Gonzalo Boye, ha afirmat aquest dimarts que informarà el tribunal belga de l'"error" en la traducció al francès de les declaracions del magistrat Pablo Llarena que han motivat la demanda civil presentada a Brussel·les contra ell, entre d'altres, per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En declaracions a Europa Press, Boye ha negat taxativament que existeixi qualsevol "alteració" i ha apuntat que, en tot cas, "pot ser un error del traductor". "Preguntarem al traductor i informarem al jutjat, però això no altera en absolut la demanda", ha sentenciat.

Per al lletrat, hi ha "un excés de nerviosisme i de patriotisme" perquè "no s'està llegint bé el tema" ja que Llarena diu en aquestes declaracions "bastant més del que s'està explicant" i que es resumeix en un matís en el sentit de la frase: Mentre ell va utilitzar el condicional per referir-se als encausats, en la denúncia presentada afirma que van cometre els delictes dels que estava parlant.

Segons han publicat aquest dimarts 'El Mundo' i 'El Confidencial', Llarena mai va dir davant dels mitjans de comunicació que els investigats pel procés fossin culpables, una suposada afirmació que motiva la demanda per un delicte contra l'honor i la reputació imposada en un jutjat de Brussel·les per Puigdemont i la resta de polítics independentistes fugits.

"No és el cas que estem portant ara al Tribunal Suprem, es tracta de comportaments que apareixen recollits en el nostre Codi Penal i que, amb independència de quina hagi pogut ser la motivació que hagi portat les persones a cometre'ls, si és que això ha estat així, doncs han de ser investigats", va dir Llarena a la premsa al final d'un curs a Oviedo en el qual participava.

No obstant això, l'afirmació que recull la demanda és "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête", és a dir: "Amb independència de quina hagi estat la motivació que els hagi portat a cometre'ls, com en efecte va passar, han de ser investigats", tal com recull 'El Confidencial'.

L'alteració va ser posada al descobert per un professor de francès hispanoparlant que va alertar en xarxes socials de la dissonància entre les declaracions reals, gravades en vídeo, i les recollides en la demanda civil.